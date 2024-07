Davinson Sánchez habla sobre frío recibimiento a la Selección Colombia y confesó qué sintieron apenas llegaron al país

Hasta allí llegó SEMANA y tuvo la posibilidad de hablar con el central de la escuadra nacional, quien fue uno de los jugadores más destacados a lo largo del torneo, para muchos fue el mejor defensa. Sánchez tuvo un nivel que no se le veía hace mucho y de esta manera logró aplacar las críticas que había en su contra.

Pese a que se llegó a una instancia a la que no se clasificaba desde hace 23 años, el defensor central fue contundente y aseguró que ellos lo que más querían era celebrar con el pueblo la obtención del título. El caucano recalcó en este medio que lastimosamente no se logró el trofeo y el festejo no se presentó.