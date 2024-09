Desconvocado: El referente de la Selección Colombia que regresará a su club y se perderá el partido contra Argentina ¿Por qué?

Uno de los referentes de la Selección Colombia no estará este martes 10 de septiembre en el partido de Eliminatorias al Mundial 2026, contra Argentina. Pero, no solo no actuará, sino que fue desconvocado y enviado de regreso a su club. Se trata del defensor colombiano Yerry Mina, quien ha dejado la concentración de la Selección Colombia debido a la acumulación de tarjetas amarillas, lo que le impide disputar el próximo duelo en Barranquilla.