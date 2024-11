Destapan “obsesión” en la Selección Colombia a horas del cruce con Uruguay: “Eso los conforma”

“Colombia es un rival durísimo, pero no lo tomo como una revancha tampoco. El partido de la Copa América lo hemos hecho muy bien, no se dio, pero es parte del fútbol. Estamos muy metidos, queremos llevar el partido a nuestro ritmo, meterle la intensidad que quiere Marcelo, que es por el camino que tenemos que ir”, dijo.

“Aquellos que juegan a no perder, cuando están obligados a ganar, acuden al banco y cambian jugadores y características. A veces no tienen la verticalidad para sorprender al rival. De repente, no sé si es la obsesión de que pueden salir campeones del mundo, que a veces si no ganan, si no salen campeones, demuestra que técnicamente son buenos, y eso los conforma. Están cerca y ojalá por aquellos que nos gusta el buen fútbol y hagan un logro así”, aseguró en palabras recogidas por Blu Radio.