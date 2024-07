Destapan qué pasó en el camerino de Colombia tras la expulsión de Daniel Muñoz: jugadores sorprendieron con lo que hicieron

Después de superar con más corazón que fútbol a Uruguay en la semifinal por 1-0, las reacciones al histórico paso a la final no se han hecho esperar. A través de redes sociales, se ha viralizado las distintas situaciones que no se vieron, pasaron en la intimidad y luego de eso, fueron publicadas.

Si bien fue una provocación de un rival que desencadenó en una reacción que se pudo evitar, al interior del camerino no hubo reproche alguno. Fue tal el acompañamiento que le dieron al excelente lateral derecho sus compañeros, que en medio de la euforia de la celebración, lo alzaron y corearon su nombre.

Néstor Lorenzo, quien también pudo haberlo reprendido por dejar con uno menos a Colombia, reveló la conversación que tuvieron: “Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó la emocionalidad, pero ya está. Le di un abrazo y le dije, ‘sin vos no estaríamos acá, así que arriba la frente’”.

A su vez, también dio detalles de su conversación con otro jugador, el cual dilapidó dos opciones claras frente al arco de Uruguay: “Hablé con los dos. Están bien, Matheus no tiene por qué. Llegó desde atrás, sabe leer cuando llegar, son cosas que pasan. Tiene que estar con la frente en alto” , señaló.

Muñoz dolido por perderse la final de Copa América

“Desde el primer minuto que dispute con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien, otros días no tan bien; hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre”, complementó dolido y con cabeza fría tras haberse dado su expulsión en plena semifinal.