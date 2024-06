Dos campeones del mundo, un candidato y la revelación: así es el ‘grupo de la muerte’ de la Eurocopa 2024

España, que trata de recuperar el nivel de su época dorada tras una década de sinsabores, no lo tendrá fácil en la Eurocopa 2024, donde comparte el Grupo B con Italia, Croacia y Albania, en el que es considerado como el más fuerte del torneo.

| Foto: UEFA via Getty Images

Así está conformado el grupo B de la Eurocopa 2024 | Foto: UEFA via Getty Images

España: juventud al poder

Esa juventud y la consiguiente inexperiencia, es no obstante el talón de Aquiles de esta España , en la que jugadores como Rodri, Carvajal, Laporte o Morata tienen el papel de aportar lo que les falta a los más jóvenes.

Italia: sensación de déjà vu

Al igual que en 2021, la selección italiana no cuenta con las estrellas de antaño (Baggio, Del Piero, Buffon), pero sí con un técnico con personalidad en el banquillo como Luciano Spalletti , el arquitecto del histórico Scudetto del Nápoles en 2023, que sustituyó a Roberto Mancini.

En el grupo actual no están ya pesos pesados del vestuario en 2021, como Marco Verratti o Ciro Inmobile, pero se mantiene el arquero Gianluigi Donnarumma, clave en el título de hace tres años.

Los datos no llaman al optimismo, ya que Italia se clasificó con dificultades para el torneo, no ha logrado resultados demasiado destacados en los últimos tiempos y no podrá contar con los defensas Francesco Acerbi y Giorgio Scalvini, ambos por lesión y que estaban llamados a ser parte importante en el esquema de Spalletti.