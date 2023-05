El plan de Andrea Guerrero para llevar a James Rodríguez a Millonarios, esta fue la respuesta del 10 de Colombia

Tras haber salido del Olympiacos en el mes de abril, el volante colombiano se encuentra actualmente sin equipo y es el jugador más caro como agente libre en el momento. Ante esta difícil situación, se ha especulado con que es la oportunidad perfecta para que el “10″ se decida volver al futbol colombiano, que lo vio crecer.

En medio de una entrevista con Andrea Guerrero para el canal Win Sports, el jugador habló de lo que espera en un futuro. Así mismo se tocaron diferentes temas, como las pasadas eliminatorias Qatar 2022 y la tristeza que sintió al no lograr que la Selección Colombia clasificará a la cita mundialista.

“Yo hoy pienso en un equipo, el de Alberto ‘Tito’ Gamero le caería de maravilla a James”, mencionó Andrea. La respuesta sorprendió.

James rompió el silencio sobre su situación actual - Foto: Captura Youtube Noticias RCN (7:09): James Rodríguez: “soy súper profesional, así muchos duden”

La respuesta de James

Recordemos que Rodríguez estuvo jugando en Envigado y allí se dio a conocer por su gran talento e incluso el mediocampista ya había confesado en anteriores oportunidades que su sueño de niño era jugar en fútbol colombiano.

“Dentro de mis metas y prioridades no está venir ahora a Colombia, pero en unos años se puede dar.” Respondió James a Andrea Guerrero y, automáticamente, le quitó la fe que tenían los hinchas de Millonarios. Aunque no se niega a un posible fichaje, si recalcó que no sería a corto plazo.

¿Qué equipo le gusta a James?

En medio de la entrevista, el futbolista también reveló cual es el equipo del fútbol colombiano que más le gusta ver cuando tiene tiempo libre. “Águilas juega bien y Millonarios con Gamero”, fueron las palabras de Rodríguez como respuesta.

¿Dónde jugaría Rodríguez?

Aunque el colombiano deseó éxitos al equipo griego y agradeció el cariño de la hinchada de Olympiacos, más adelante se conocieron detalles de la discusión que tuvo con el entrenador José Anigo, lo que aceleró su deseo de salir del club, más allá que eso, lo limitó de completar una campaña positiva, en cuanto a minutos disputados.

Esto ha despertado muchas criticas sobre James Rodríguez, ya que muchos consideran que no tiene estabilidad en ningún equipo y que desde que salió del Bayern Múnich, no ha logrado volver a durar más de una temporada en un equipo siendo titular y compitiendo en el alto nivel. Lo que sin duda alguna, afecta en su rendimiento en la Selección Colombia.

James Rodríguez estuvo en Bogotá entrenando mientras abría su negocio 'Arrogante' - Foto: FCF

En los últimos días el futbolista colombiano estuvo en Bogotá, por lo que ha accedido a hablar con medios de comunicación y referirse a su situación deportiva actual, por lo que respondió una pregunta que suelen hacerse muchos hinchas: ¿en dónde jugará la siguiente temporada James Rodríguez?

Mucho se ha hablado de que posibles rumores en Brasil, de varios equipos que quisieran contar con los servicios del colombiano. Asimismo, equipos de Francia e Inglaterra, a los que podría llegar el exjugador del Bayern Múnich. Sin embargo, nada se ha concretado, por lo que solo el propio James puede saber cuál podría ser su próximo destino futbolístico.

James Rodríguez, volante colombiano. - Foto: James Rodríguez.

Sin embargo, al parecer, el colombiano sigue con los planes de continuar en alguna liga europea en la siguiente temporada. “Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, afirmó el volante de la Selección Colombia en RCN.