El Tino Asprilla explotó y se defendió de quienes lo culpan por muerte de caballo en cabalgata de Tuluá, “no la organicé”

Al menos un caballo muerto y un jinete herido fue el saldo que dejó este jueves, 15 de junio, “la cabalgata más grande del mundo”, convocada por Faustino ‘Tino’ Asprilla para, supuestamente, lograr un récord Guinness en la Feria de Tuluá, en el Valle del Cauca.

El equino y el hombre tuvieron una caída libre de aproximadamente cinco metros de altura desde el Puente Negro, ubicado en la calle 34 con carrera 28 de dicho municipio. El impacto provocó el deceso del caballo y serias lesiones en el jinete, quien fue trasladado a un centro asistencial.

“Lo único que nos ha dejado esta cabalgata son hechos lamentables (...). La veterinaria que lo atendió nos cuenta que el equino tuvo un trauma craneoencefálico al caer y que no fue posible salvarle la vida”, dijo la diputada del Movimiento Animalista del Valle, Catherine Morales, quien se opuso desde el principio a la realización de este evento.

El caballo fue visto flotando en el río Tuluá. - Foto: Fragmento de video

Y como era de esperarse, una de las personas más criticadas después de lo sucedido es el exfutbolista colombiano Faustino Asprilla, quien fue la imagen principal del evento y días antes hizo varios videos a través de las redes sociales invitante a las personas en participar en la cabalgata en el municipio de Tuluá, en el que se esperaban al menos 5000 personas participando. “El Tino logró la cabalgata más cruel del mundo”, sentenció el concejal Terry Hurtado, fuerte crítico del evento convocado por el vallecaucano.

Esto llevó al ‘Tino’ a defenderse de los ataques que recibe a través de Internet, asegurando que no tuvo ninguna responsabilidad en el lamentable hecho y que él solo fue la imagen publicitaria de la cabalgata. “Yo solamente me presté para ser la imagen de la cabalgata, ni siquiera la organicé, invité a la gente de Colombia, a los que me siguen, a que me acompañaran a batir un récord que no se batió”, manifestó el exfutbolista.

'El Tino' Asprilla ha desatado controversia por la forma cómo promociona evento. - Foto: Tomadas de Instagram @eltinoasprilla - Montaje: SEMANA

Antes de la muerte del caballo, el Movimiento Animalista del Valle evidenció varias anomalías en la cabalgata de Tuluá, como dos jinetes en un caballo, menores de edad montando, equinos exhaustos y heridos, jinetes ebrios, y caballos con desnutrición.

Luego el Movimiento Animalista del Valle del Cauca hizo una veeduría del evento en Tuluá en el que participaron al menos 70 personas que montaban los caballos bajo los efectos del alcohol, 14 de los animales resultaron con peladuras, 5 de ellos cojos y 3 caballos resultaron desmayados. Todo esto sumado a la muerte del equipo que cayó del puente.

Caballo herido en la cabalgata de Tuluá. - Foto: Fragmento de video

El concejal Terry Hurtado no solo criticó a Asprilla, sino que también responsabilizó directamente a John Jairo Gómez, alcalde del municipio vallecaucano, por permitir este tipo de eventos que fomentan el maltrato animal. “Esto ratifica que las cabalgatas son eventos donde la gente sale a tomar con la excusa de montar a caballo”, dijo el concejal del Movimiento Animalista.

Hay que recordar que el año pasado un caballo murió infartado en la criticada cabalgata de Tuluá. En su momento se volvió viral un video en el que se ve cómo el equino se retuerce del dolor en el suelo. Las imágenes muestran que intentan levantar de nuevo al caballo, pero este no respondió más, pese a la asistencia de un veterinario.