“Es raro”: Pibe Valderrama lanza ácido recado a directivos del FPC por celebraciones de Efraín Juárez

Desde ya hace un par de semanas que el tema Efraín Juárez es una constante en el fútbol de Colombia. El entrenador de Atlético Nacional viene siendo tema de conversación, luego de que fuese juzgado, para muchos bien, para otros no, por su manera de celebrar los goles en el banco de suplentes.

Las reacciones a esto no se han hecho esperar, desde que se conocieron han recopilado opiniones de todo tipo. Hasta el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dejó ver su posición al castigo para Juárez que le impedía entrar a un recinto deportivo.

“Absurdo. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al estadio”, dijo en una entrevista rápida a varios medios de comunicación.

A nivel internacional, las reacciones del caso también se han dado. Una de ellas, del entrenador Juan Carlos Osorio, quien recientemente dijo: “Me parece que es injusto, porque es un ser humano al final de todo, pero no conozco bien todo lo que ha pasado, entonces no me atrevo a dar una opinión”