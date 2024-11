Presidente de Nacional se destapa: habló de Efraín Juárez y dijo en qué quedó la sanción por tres años

¿Sancionado por tres años?

“Lo importante es aclarar que la sanción todavía no está en firme. Nosotros apelamos en segunda instancia y estamos a la espera de la respuesta de la alcaldía, en este caso de la secretaría de seguridad, para que la tumbe de manera total ”, contó a este medio.

Arango agradeció el pronunciamiento de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien rechazó de manera vehemente la sanción contra Juárez. “No, de muy buena manera. Públicamente, agradecemos mucho el apoyo del alcalde porque hace un llamado a la sensatez, porque creo que ese es el mensaje más importante. Hay que gestionar también las emociones, pero de quien se siente ofendido por la celebración de un gol, porque si no esto va a desencadenar más violencia y va a ser incontenible”, declaró.

La roja contra Santa Fe

Arango le contó a SEMANA que todavía no tienen en sus manos el informe arbitral para saber cuál fue el motivo de la decisión. “Nacional no se victimiza, no nos gusta hacerlo, pero sí genera muchas dudas que ahora celebrar gol se haya vuelto sujeto a decir que es un generador de violencia”, declaró el dirigente antioqueño.