“Es un bipolar nato”, la polémica forma en que un jugador define a José Mourinho

José Mourinho es uno de los técnicos más polémicos de fútbol, causando revuelo con sus victorias, decisiones, palabras y forma de tratar tanto a jugadores como a otras personas que hacen parte de este deporte.

Sin embargo, su excentricidad siempre ha tenido una defensa en la mayoría de sus jugadores, quienes lo describen como un entrenador muy cercano.

Tal es el caso del defensor brasileño Roger Ibáñez, quien en una entrevista calificó al portugués como un “bipolar nato”, tras tenerlo durante dos temporadas en el fútbol italiano.

“Es sensacional estar con él a diario. Es gracioso, porque es un bipolar nato. En el sentido de que un día se ríe contigo y, al día siguiente, ni siquiera puedes darle los buenos días. Si ganamos dos partidos seguidos, está todo el rato dando abrazos”, afirmó Ibáñez en Bola Nas Costas.

José Mourinho y Roger Ibáñez en la final de la Uefa Europa League. - Foto: LightRocket via Getty Images

Ibáñez, de 24 años, ha sido una pieza clave de Mourinho en sus dos años en la Roma, consiguiendo juntos una Conference League, que fue el primer título internacional del club, y el subcampeonato de la Uefa Europa League.

En la última temporada el defensor brasileño fue uno de los más regulares del elenco, jugando 48 partidos y marcando tres goles.

Mourinho rechazó una megaoferta

El periodista Fabrizio Romano, especialista en temas de mercado, informó que en su momento el Al Hilal, de Arabia Saudita, tocó la puerta del portugués de 60 años y le ofreció ser el segundo técnico mejor pagado del mundo.

El documento tenía la impresionante cifra de 30 millones de euros netos por temporada para Mourinho, solo superado por los 34 millones de euros que recibe el argentino Diego ‘El Cholo’ Simeone en el Atlético de Madrid.

José Mourinho podría sumar un nuevo título en Europa - Foto: AFP

No obstante, el portugués habría dicho que no a tan generoso monto que llegó desde Arabia Saudita, ya que su intención es seguir compitiendo en la Serie A italiana y en la Europa League con la Roma.

Por ende, el equipo de Medio Oriente optó por vincular al luso Jorge Jesus, quien dirigió a elencos como Benfica, Sporting de Portugal, Fenerbahce y Flamengo, con el que ganó la Copa Libertadores en 2019. Será su segunda etapa en el club árabe, después de estar entre 2018 y 2019.

La molestia de Mourinho con la Uefa

Tras ser sancionado con cuatro partidos por la Uefa por sus palabras contra el árbitro de la final perdida en la Europa League, el británico Anthony Taylor, el entrenador portugués envió un fuerte comunicado a la entidad que rige al fútbol europeo, principalmente a uno de los funcionarios de más poder: el croata Zvonimir Boban.

En ella, el técnico luso anunció que renunciaba a la Uefa Football Board, que es un grupo de trabajo de la entidad europea con grandes entrenadores y futbolistas retirados para impulsar mejoras en el deporte.

“Lamento informar que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión”, escribió Mourinho.

José Mourinho, entrenador de la Roma. - Foto: Getty Images

En la misiva, el orientador de la Roma también le pide a Boban que le informe de su decisión al presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin.

Los fichajes de la Roma

Con la seguridad de que Mou se mantendrá la próxima temporada en su banquillo, la Roma se ha empezado a mover en el mercado de fichajes.

El primero de ellos fue el volante Houssem Aouar, quien llegó libre desde el Lyon. Es un futbolista que ha tenido paso por la Selección francesa de fútbol.

También anunciaron a Evan N’Dicka, defensor que hace dos temporadas jugó la final de la Europa League con el Eintracht Frankfurt.