“Cero humildad tiene este muerto, no nos saluda”, niños en Argentina explotan contra Franco Armani, arquero de River

Para nadie es un secreto que tener en la plantilla a un portero campeón del mundo con Argentina despierta la atención en los hinchas de los equipos rivales cada vez que se juega de visitante. En esta ocasión , el portero Franco Armani se robó el show en uno de los estadios de la liga argentina, sin embargo, sus admiradores no salieron contentos.

En el duelo entre River con Barracas Central, cientos de fanáticos, entre ellos niños tenían la ilusión que el experimentado portero los saludara y les diera un detalle en su visita a su cancha. Sin embargo, los menores no quedaron muy satisfechos con el actuar del portero que al parecer no los volteó a mirar.

Franco Armani, arquero de River. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En un divertido video difundido por el canal ESPN, se le hizo seguimiento a este cruce entre los pequeños y el argentino. Allí, los fanáticos pedían un saludo pero al ver que nunca llegó, explotaron contra el guardameta.

” Armani sos un muerto... no nos saluda más, parece que no se llama Armani”, dice uno de los menores. “Saluda a los pibes, dejate de joder”, dice uno de los padres. “Cero humildad tiene... Soy de River pero prefiero hacerme de Boca si no me saluda Armani”, grita otro pequeño.

La grabación se hizo viral en redes sociales, pues los menores no ocultaron su malestar por la actitud que tomó Armani con ellos.

Sin saludo pero con victoria

River Plate, el líder del campeonato, sufrió una derrota inesperada por 2-1 ante el modesto Barracas Central, en uno de los cotejos disputados el sábado por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino, aunque igualmente mantiene una buena ventaja al frente del campeonato.

En su pequeño reducto porteño, el Guapo alteró la marcha triunfal del puntero, que había ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y a cinco fechas del final del torneo lleva ahora una distancia de 9 puntos sobre los perseguidores Talleres y San Lorenzo.

Carlos Arce (18) abrió la cuenta para Barracas Central con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, y en la segunda parte aumentó Mauro Peinpil (56) al definir un contraataque, mientras que a River no le alcanzó con el descuento que anotó el colombiano Miguel Borja (62), después de capturar un rebote.

Miguel Borja anotó el gol del partido para River. - Foto: Getty Images

La victoria ratificó el sólido andar de Barracas Central en su casa, donde logró cinco de las seis victorias que tiene en el campeonato, mientras que River sufrió su cuarto tropiezo del campeonato, todos por 2-1 y frente a Belgrano, Arsenal y Talleres antes de esta caída frente al Guapo.

“Hoy mantuvimos el orden y la personalidad para salir a buscarlo. Entrenamos mucho las jugadas preparadas, que sirven para definir partidos, y quedó demostrado hoy”, remarcó Iván Tapia, figura de Barracas Central y que dio las asistencias en los dos goles del equipo albirrojo.

Barracas Central dio el golpe al vencer al puntero. - Foto: Getty Images

Ahora, River Plate, el puntero de la Liga Profesional-2023 del fútbol argentino, intentará acercarse un paso más hacia el título cuando reciba a Colón, en uno de los encuentros centrales de la vigésimo tercera fecha del campeonato, que se disputará a partir del martes.

La caída ante Barracas Central demoró la consagración de River, pero de todos modos el Millonario tiene una buena ventaja y, con una serie de resultados, podría consagrarse en la próxima fecha si gana sus próximos dos partidos, al Sabalero el miércoles, y al escolta San Lorenzo el sábado próximo.

Resultados liga argentina

Viernes

Platense-Lanús 0-1

Vélez Sarsfield-Arsenal 1-0

Atlético Tucumán-Unión 1-0

Sábado

Barracas Central-River Plate 2-1

San Lorenzo-Rosario Central 1-0

Estudiantes-Central Córdoba 1-1

Talleres-Godoy Cruz 1-1

Domingo