Esta es la dramática historia de 32 niños indígenas del Guainía que se quedaron sin Juegos Intercolegiados. Gobierno Petro no les cumplió

A los niños deportistas de las comunidades indígenas del Guainía les están haciendo bullying en sus colegios. Los compañeritos en las aulas de Laguna Colorado, Coayare, Chorrobocon, Barrancominas y San Felipe se ríen de ellos. Se prepararon durante más de un año para representar a su departamento en los Juegos Intercolegiados 2024 y el Ministerio del Deporte no mandó los pasajes para que la delegación de 56 personas, entre atletas, docentes, delegados y dirigentes, viajaran a Bogotá para competir.

“Ha sido un trauma para los menores, muchos ni conocían Inírida. La ilusión era mucho más grande por conocer a Bogotá porque solo la han visto por televisión. Los compañeros los han molestado mucho”, dijo uno de los entrenadores a SEMANA que por miedo a quedarse sin trabajo prefiere no revelar su identidad.

“Nos vacilaron, nos tenían en ascuas. Nos decían que sí, que ya llegaba el avión, que no tardaba, que ya casi, y nunca llegó. Los niños perdieron clase y sobre todo la ilusión”, relató otro profesor a este medio.

Los atletas, que con constancia y disciplina se ganaron el derecho a participar, son estudiantes de entre 12 y 17 años de las categorías prejuvenil y juvenil, en las ramas masculina y femenina. En ese entonces, dijo orgullosa la jefe de la cartera que para este certamen se realizaría una inversión superior a los 19.000 millones de pesos.Sin embargo, esa cifra no alcanzó para cumplirles a los niños de los equipos de fútbol sala y voleibol en la rama masculina y femenina del Guainía. “Del Ministerio nos dijeron que viajábamos el 4 de abril a la capital”, comentó otro de los docentes.

Aunque no es la primera vez que se presenta esta situación, creyeron que en el Gobierno del cambio todo sería diferente, en especial, porque Gustavo Petro pidió priorizar el trabajo deportivo y la actividad física en los territorios.

“El deporte salva a los niños de la extrema pobreza. Mostramos otras oportunidades, pero necesitamos que nos ayuden. No nos mandan implementos deportivos, nos ha tocado jugar con uniformes usados y viejos. Y ahora ni nos garantizan participación en los Juegos”, dijo otro de los profesores.

Lo que más les ha dolido es que al Guainía los políticos siempre van en campaña para prometer cambios y decirles que los apoyen, pero cuando llegan al poder se olvidan totalmente. “Ellos aplican el si te vi no me acuerdo. El deporte no les importa, pero hacen creer que sí para conseguir el voto”, indicó de manera muy coloquial otro entrenador.