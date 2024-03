“No estamos recibiendo un ministerio maldito”: ministra del Deporte, Luz Cristina López

L.C.L.: Esa pregunta me la han hecho repetidamente y repetidamente voy a seguir contestando lo mismo. Yo tengo demasiados años, me faltan muchos todavía si Dios quiere, de experiencia en este sector. Yo he venido con mucha conciencia formándome para poder llegar a cargos como estos a impactar y a transformar desde el deporte, porque yo creo en lo más profundo de mi ser, en que realmente en estos temas hay una capacidad muy importante para generar desarrollo humano, convivencia, paz, felicidad, alegría a todas estas cosas importantes que aspiramos siempre a las personas. Yo conozco al doctor Ape como una figura política, pues como lo puede conocer la mayoría de los colombianos. Lo tengo referenciado como un político que se interesa en asuntos del deporte, así como tengo identificadas a otras personas que siendo políticas, si uno se acerca a hablar de deporte, van a ser receptivas. Por mis actividades en el deporte me lo he encontrado en algunas reuniones, sobre todo a partir de los últimos desarrollos de eventos multideportivo en Colombia. En el sistema paralímpico logró traerse los juegos Parasuramericanos que serán en Valledupar en el 2026 y pues cuando yo estaba del otro lado en el sistema paralímpico , alcancé a trabajar en ese proceso. Entonces yo me lo he encontrado de verdad, pero que yo pueda decir que yo soy absolutamente aliada del partido conservador o que soy una un apéndice de Ape Cuello en el Ministerio del Deporte, no es correcto. Eso realmente no es así. Creo que cualquiera puede identificar y reconocer en mi trayectoria que yo no sé qué es hacer una campaña política. Yo nunca he estado en una campaña política. Yo no sé qué es armarle un voto a ningún político porque es que nunca lo he hecho. Lo que yo sé es que mi hoja de vida llega propuesta por personas cercanas a Presidencia de la República, que llegaron varias hojas de vida, según escuché, eran como 23, no tengo el dato exacto y que pues en esas lecturas y esas valoraciones que ellos internamente hacen que no conozco cuál es la dinámica, al presidente le pareció que mi hoja de vida podía ser interesante y él me llamó y me entrevistó. Yo fui a entrevista con el presidente Petro, intercambiamos algunas apreciaciones o concepciones sobre asuntos y pues mira, finalmente la vida determinó que yo llegara aquí. Pero al doctor Ape le agradeceré cuando me pueda encontrar con él, porque seguramente que en algún momento me voy a encontrar con él, todo el apoyo que le pueda generar no solamente al deporte de su territorio, sino todos sus aportes al deporte en general.