“Gracias por invitarnos a soñar”: Guillermo Lasso envía sentidas palabras a jugadores de Ecuador tras eliminación del Mundial

El sueño mundialista para Ecuador terminó este martes, 29 de noviembre, luego de que el seleccionado tricolor, al mando del técnico argentino Gustavo Alfaro, cayera derrotado por la mínima diferencia frente a su similar de Senegal, en el último partido del grupo A del torneo que se disputa en Qatar.

Así, el combinado suramericano quedó con solo cuatro puntos que no le fueron suficientes para clasificarse en un grupo en el que también se encontraban Qatar, Países Bajos y Senegal.

No obstante, cumplió una presentación decorosa que había puesto a soñar a todo un país con alcanzar los octavos de final y alcanzar lo hecho en Alemania 2006, donde logró superar la fase de grupos en la que hasta el momento sigue siendo la mejor participación de ese equipo en los certámenes orbitales.

Tras el pitazo final, desde Ecuador se conocieron las primeras reacciones a la eliminación de su Selección del Mundial, siendo el presidente Guillermo Lasso uno de los primeros en reaccionar. Más allá de lamentar la derrota, el mandatario envió un mensaje para reconocer el buen papel desempeñado por sus compatriotas en el torneo.

“Para Ecuador, esta selección es de ganadores”, sentenció agradecido Lasso, quien desde Quito siguió las infidencias del encuentro que terminó 2-1 y en el que a Ecuador le bastaba con haber conseguido un empate para acceder a octavos de final.

“Hoy debemos agradecer su trabajo y compromiso”, sentenció Lasso en un sentido mensaje en el que también afirmó: “Gracias por invitarnos a soñar, por su sacrificio y su hambre de gloria. Gracias en nombre de todo el país”.

Para Ecuador,

Esta selección es de ganadores.



Hoy debemos agradecer su trabajo y compromiso. Gracias por invitarnos a soñar, por su sacrifico y su hambre de gloria. Gracias en nombre de todo el país. 🇪🇨 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 29, 2022

En Ecuador, el país se había paralizado para atender al histórico partido, incluso desde el Ministerio de Educación se había elevado una circular en la que se facultaba a todas las escuelas a parar sus actividades durante las dos horas de partido para alentar, desde los pupitres, a la selección liderada por Ener Valencia.

El recorrido de Ecuador en el Mundial Qatar 2022

Ecuador llegó al Mundial en medio de la polémica derivada del caso del jugador Byron Castillo, que tuvo la participación del equipo en la cuerda floja y que llevó a su Federación ante el máximo tribunal de la FIFA, tras los reclamos de Chile y Perú.

No obstante, y pese a evidenciarse la irregularidad por el uso de un jugador no ecuatoriano en la eliminatoria, el TAS emitió una sanción ‘de largo plazo’ que no afectaba la asistencia de Ecuador al mundial.

En la primera fecha del grupo A, Ecuador tuvo la tarea de abrir el telón del certamen orbital enfrentando al seleccionado local, en un partido que dejó grandes expectativas sobre lo que podría alcanzar el equipo, que con jugadores jóvenes y rápidos logró destacarse al vencer 2-0 al equipo anfitrión.

En la segunda fecha, Ecuador dio la sorpresa al enfrentar ‘de tú a tú’ a la Selección favorita del grupo, Países Bajos, con quienes selló un empate que lo puso a soñar con los octavos de final y lo ponía a un empate con Senegal de firmar la clasificación.

No obstante, el hambre de triunfo de los africanos pudo más que la ‘garra andina’ en este partido definitivo y, aunque hasta el minuto 70 Ecuador, con el empate 1-1, hacía parte de las 16 mejores selecciones del certamen, un aniquilador gol de Koulibaly arrebató el tiquete a la siguiente ronda, vistiendo a Senegal de ‘clasificado’.

Sin diferencia política, el fútbol hizo vibrar a los ecuatorianos

Al igual que Lasso, y más allá de las diferencias políticas que dividen a Ecuador internamente, este martes también se conoció a través de las redes sociales un mensaje del expresidente de ese país, Rafael Correa, en respaldo a la Selección tras su eliminación en Qatar.

“Hoy más que nunca orgulloso de nuestra Tri”, sentenció Correa a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que también agradeció a los jugadores y al entrenador por el papel desempeñado en el torneo de fútbol.