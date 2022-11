Las lágrimas de los jugadores de Ecuador tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022; el desconsuelo es total

Ecuador y Senegal se enfrentaron este martes 29 de noviembre en un duelo ‘de vida o muerte’ por la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Con Países Bajos ya clasificado y Qatar eliminado, uno de los dos tenía que firmar su tiquete, siendo los ecuatorianos los que más cerca estaban del objetivo, pues un empate les era suficiente para avanzar y dejar en el camino a su rival.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Ecuador v Senegal - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Ecuador's Jeremy Sarmiento looks dejected after being eliminated from the World Cup REUTERS/Stephane Mahe - Foto: REUTERS

“No compramos el triunfalismo, no es aconsejable. Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve”, dijo el técnico Gustavo Alfaro en la previa al importante partido, para el que aseguró que saldrían “a ganar”, a pesar de que un punto los clasificaba.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Ecuador v Senegal - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Ecuador's Hernan Galindez looks dejected after the match as Ecuador are eliminated from the World Cup REUTERS/Dylan Martinez - Foto: REUTERS

El resultado final terminó 2 a 1 a favor de los africanos y fue la sentencia de la eliminación del primero de los equipos sudamericanos, Ecuador, que irónicamente llegaba a este partido tras una goleada en el debut y una gran presentación en el empate frente a Países Bajos, el otro clasificado del grupo A, que despidió a Qatar con marcador de 2-0.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Ecuador v Senegal - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Ecuador's William Pacho looks dejected after being eliminated from the World Cup REUTERS/Stephane Mahe - Foto: REUTERS

La historia de la ‘Tri’ en este Mundial, que inició con la polémica sobre Byron Castillo, a quien no llevaron por las dudas sobre su nacionalidad, termina sin el gran objetivo de igualar lo que hicieron en Alemania 2006, la única vez en su historia que superaron la fase de grupos. Ahora la ilusión de la Conmebol recae sobre los tres campeones del mundo: Brasil, que ya selló su clasificación, Argentina, que necesita vencer a Polonia y Uruguay, el más grave de todos, que se jugará su suerte esta semana enfrentando también en un duelo directo a Ghana.

Las palabras de Lionel Scaloni, DT de Argentina, previo al partido ante Polonia

“Yo decía que era un grupo difícil, complicado, que hasta el último partido iba a tener algo en juego. Teníamos en cuenta que podía pasar esto. Venimos con una inyección anímica importante por haber ganado contra México y eso nos va a ayudar a reconfortarnos, a saber que es el camino a seguir. Comparado con Rusia no creo que valga la pena. Son escenarios y jugadores diferentes. No tiene mucho que ver”.

“Es verdad que la mayoría de los oponentes cambia su sistema de jugar con nosotros, pero Polonia tiene una buena idea de juego y en sus propios once jugadores pueden cambiar en el partido. Pueden jugar con línea de cuatro, de cinco... Aunque se sabe que los rivales con nosotros juegan de otra manera. Esperamos algo parecido, que ellos se adapten a nuestra una idea de juego, que es bastante marcada”.

“Sobre Brasil, yo soy sudamericano y estoy contento de que pase. El que piensa lo contrario está equivocado. Soy el primer fan del fútbol sudamericano, tengo grandes amigos en Brasil y si no está Argentina prefiero que gane un sudamericano. Sin ninguna duda. Está haciendo un gran trabajo, ganaron los dos partidos y los felicito por ello”.

La escuadra comandada por Lionel Messi se juega su pase a octavos de final y depende de su propia victoria, pero si llega a empatar tiene que esperar que México gane, pero solo por uno o dos goles de diferencia. Si pierde se despide del Mundial de Qatar 2022.