Senegal sepulta el sueño de Ecuador: eliminados del Mundial de Qatar 2022

Ecuador y Senegal se enfrentaron este martes en un duelo ‘de vida o muerte’ por la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Con Países Bajos ya clasificado y Qatar eliminado, uno de los dos tenía que firmar su tiquete, siendo los ecuatorianos los que más cerca estaban del objetivo, pues un empate les era suficiente para avanzar y dejar en el camino a su rival.

“No compramos el triunfalismo, no es aconsejable. Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve”, dijo el técnico Gustavo Alfaro en la previa al importante partido, para el que aseguró que saldrían “a ganar”, a pesar de que un punto los clasificaba.

Pero las cosas no salieron como las tenía pesando Alfaro, pues a los 3 minutos ya Senegal había tocado la puerta y avisaba que sería un duelo muy intenso de principio a fin. Tras el susto de esa primera oportunidad de gol, Ecuador se replegó y le entregó la iniciativa a su rival, decisión que acabó con la apertura del marcador a través de un polémico penal.

Ismaïla Sarr, compañero de Yasser Asprilla en Watford, entró al área desde el costado izquierdo y cuando se disponía a entrar en zona de gol fue derribado por el defensor Piero Hincapié, que se atravesó en su camino, aunque no hizo un movimiento extra para evitar el paso del delantero.

Los ecuatorianos inmediatamente corrieron hacia el árbitro para reclamar la revisión del VAR, sin embargo, el contacto existía y la interpretación de los asistentes estuvo del lado del juez central. El propio Sarr tomó la pelota y la mandó a guardar a un rincón, marcando el 1-0 con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, obligado a salir a buscar el partido, Ecuador cambió la intensidad en ataque y presionó aún más alto a un rival que parecía tranquilo con el gol de ventaja. Al no encontrar espacios por la férrea defensa africana, Ecuador aprovechó la pelota quieta para poner el empate a través de Moises Caicedo, que casi rompe en lágrimas al marcar su primer tanto en un Mundial.

No obstante, la celebración duró demasiado poco. Segundos después de la reanudación, Senegal recibió una falta cerca al área ecuatoriana y la colgó al segundo palo, hasta donde llegó el experimentado Koulibaly, jugador del Chelsea, que con un toque de primera la mandó a guardar para el 2-1, que nuevamente clasificaba a los ‘Leones’ a la fase de octavos de final.

Koulibaly lideró a Senegal a octavos de final - Foto: REUTERS

Al ‘Tri’ le quedaron entonces 15 minutos para buscar el gol que le devolviera la clasificación, tarea nada fácil ante un rival que se colgó de las palos y aguantó el resultado hasta el final.

El resultado final (2-1) sentencia la eliminación del primero de los equipos sudamericanos, Ecuador, que irónicamente llegaba a este partido tras una goleada en el debut y una gran presentación en el empate frente a Países Bajos, el otro clasificado del grupo, que despidió a Qatar con marcador de 2-0.

La historia de la ‘Tri’ en este Mundial, que inició con la polémica sobre Byron Castillo, a quien no llevaron por las dudas sobre su nacionalidad, termina sin el gran objetivo de igualar lo que hicieron en Alemania 2006, la única vez en su historia que superaron la fase de grupos. Ahora la ilusión de la Conmebol recae sobre los tres campeones del mundo: Brasil, que ya selló su clasificación, Argentina, que necesita vencer a Polonia y Uruguay, el más grave de todos, que se jugará su suerte esta semana enfrentando también en un duelo directo a Ghana.