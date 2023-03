James no pierde tiempo y se consolida como empresario; su fortuna llega a los 80 millones de dólares

James Rodríguez, a lo largo de los años, no solo se ha consolidado como uno de los futbolistas colombianos más reconocidos a nivel mundial, sino que se ha convertido en el último tiempo en un gran empresario.

Sin duda alguna, el mediocampista de la Selección Colombia ha aprovechado su talento con el balón y la fama que el deporte le ha traído para montar varios emprendimientos. Asimismo, reveló recientemente en una entrevista con Forbes que está incursionando en el negocio del café.

El jugador colombiano vive un buen presente en Grecia - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: jamesrodriguez10

“En cada lugar al que he llegado como futbolista, me he destacado por tomar mi café colombiano. Siempre quise tener un negocio que me permitiera mostrarles a las personas la razón de mi gusto y la calidad del café que tenemos en nuestro país”, indicó inicialmente.

El cucuteño, de igual manera, aseguró que hace seis años decidió materializar ese sueño y se hizo socio de una franquicia en Ibagué, llamada Dos Molinos, la cual ha crecido bastante, tanto que abrió este año su primera tienda en Bogotá y Medellín.

Pese a que sus negocios van por buen camino, el volante colombiano aprovechó el diálogo con ese medio para puntualizar que le gustaría seguir ligado al fútbol cuando se reitere. Además, reveló que hace poco terminó una maestría.

“En los próximos tres años esperamos llegar a más ciudades. Queremos dar el salto al mercado internacional. Hoy ofrecemos un producto de primera calidad que se comercializa en Dos Molinos y en el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafés). Todo con sello 100% colombiano”, agregó.

Luego, enfatizó: “Me gustaría continuar en el fútbol desde una faceta distinta a la de jugador, me estoy preparando desde lo administrativo y lo deportivo al más alto nivel para poder aportar mi conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones. Tengo máster en Gerencia y Administración deportiva. Quiero seguir capacitándome”,

James Rodríguez recalcó en la revista económica que siempre ha tenido una mentalidad ganadora y que espera continuar cosechando muchos éxitos dentro y fuera del terreno de juego.

De acuerdo con Forbes, citando las cifras de ‘Celebrity Net Worth’, el cucuteño tiene una fortuna cercana a los 80 millones de dólares, es decir, más de 380.000 millones de pesos colombianos.

“Toda la vida me ha movido esa pasión por ganar. En esta faceta también quiero lo mismo. Hacer las cosas como en el deporte: con disciplina, orden y metas claras”, concluyó el jugador del combinado nacional.

James convocado a la Selección

Mediante un video publicado en Twitter, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes la lista de convocados para los próximos amistosos de la Tricolor. El volante del Olympiacos es una de las principales novedades.

Alexis Pérez, Giresunspor (TUR)

Álvaro Montero, Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas, Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta, KRC Genk (BÉL)

Daniel Muñoz, KRC Genk (BÉL)

Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur (ING)

Deiver Machado, RC Lens (FRA)

Devis Vásquez, AC Milan (ITA)

Diego Valoyes, CA Talleres (ARG)

Dylan Borrero, New England Revolution (USA)

Falcao García, Rayo Vallecano (ESP)

James Rodríguez, Olympiakos FC (GRE)

Jéfferson Lerma, AFC Bournemouth (ING)

Jhon Arias, Fluminense (BRA)

Jhon Jáder Durán, Aston Villa (ING)

Jhon Lucumí, Bolonia FC (ITA)

Juan David Mosquera, Portland Timbers (USA)

Juan Fernando Quintero, Junior FC (COL)

Johan Carbonero, Racing Club (ARG)

Johan Mojica, Villareal CF (ESP)

Jorge Carrascal, CSKA Moscú (RUS)

Kevin Castaño, Águilas Doradas (COL)

Mateus Uribe, FC Porto (POR)

Nelson Palacio, Atlético Nacional (COL)

Rafael Santos Borre, Eintracht Frankfurt (ALE)

La Selección se reunirá en los próximos días - Foto: FCF

Los encuentros de preparación del conjunto nacional contra Corea del Sur y Japón se llevarán a cabo en territorio asiático el próximo 24 (viernes) y 28 (martes) de marzo, respectivamente.