James Rodríguez sacude el mercado: revelan el ‘gigante’ de Sudamérica que sueña con ficharlo

La prioridad de James sería regresar a Europa y tener otro chance para demostrar que su carrera sigue vigente; sin embargo, no descartaría escuchar ofertas en Sudamérica o Estados Unidos.

“Para mí está bien pensado”, completó Vignolo. Esta no es la primera vez que James suena para llegar a Boca, pues, en 2023, antes de aterrizar en Brasil, fue relacionado con posibles negociaciones para vestir la camiseta azul y oro; no obstante, las distancias económicas habrían hecho imposible la firma del acuerdo.

Se definirá después de la Copa América

Sea cual sea el pretendiente que toque la puerta de James, no obtendrá respuesta hasta después de la Copa América. São Paulo no contempla afanes, a pesar de que el colombiano no cumplió las expectativas y esperará su desempeño con la Selección Colombia para saber si llegan ofertas mucho más atractivas para recuperar algo de la inversión hecha desde septiembre del año pasado.