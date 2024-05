Técnico de São Paulo sorprende y anuncia brusco cambio de decisión con James Rodríguez

Luego de la victoria por la Copa de Brasil frente a Águia de Marabá (2-0), el estratega argentino fue cuestionado sobre la situación del ‘10′, que hace casi un mes no juega partidos de manera oficial.

Zubeldía aseguró que sigue considerando a James como jugador de São Paulo y le dará oportunidad de jugar cuando crea que está listo para entrar en su idea de juego. “El espacio es para él y para todos. Hay espacio. Está citado estos días para ir a la Selección y con el tiempo veremos cómo evoluciona su situación, pero le doy espacio a todos. Cuando tengo que tomar decisiones unos juegan y otros no. Pero es un jugador de la plantilla y está disponible para las decisiones que tomemos”, afirmó.

Las declaraciones que tomaron por sorpresa a los periodistas dejan todo por definir para después de la Copa América, teniendo en cuenta que el mediocampista colombiano se unirá en los próximos días a los trabajos de la Selección Colombia y no volverá hasta después de jugar el certamen continental en Estados Unidos.

Lo cierto es que los agentes que representan a James en todo el mundo ya están trabajando para reubicarlo y hay indicios que su carrera incluso podría volver a cruzar caminos con el fútbol europeo, pero no se sabrá nada hasta que termine la Copa América, cita a la que James le pone todas sus monedas en este momento.

Tiene el apoyo de los compañeros

En ambas ocasiones recibió el respaldo de sus compañeros, que esta vez se manifestaron a través de Lucas Moura. “James es un jugador que no necesita comentarios por la carrera que ha tenido. Evidentemente en São Paulo no es lo que él esperaba, no es lo que esperaban los aficionados. Pero sigue siendo nuestro jugador, entrena todos los días, pero es una situación del club, del entrenador, de él mismo”, dijo el atacante brasileño en zona mixta.