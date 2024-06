El hermoso gesto de James Rodríguez con un hincha en silla de ruedas en pleno entrenamiento de la Selección Colombia

“El grupo está bien, saben que todavía no está definida cuál será la lista definitiva de la Copa América, eso se tiene que dar el 15 (de junio) el mismo día que jugamos contra Bolivia hay que dar la lista de 26 y por cualquier eventualidad vamos a esperar hasta último momento”, dijo Néstor Lorenzo en la reciente rueda de prensa.

“Acá tenemos un microciclo previo a la Copa, que son los partidos y siempre tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Dios quiera que no pase nada con el tema de las lesiones, pero los criterios son ambos. Si digo que es por superpoblación en una posición, van a empezar con la especulación y no quiero. Quiero que los jugadores compitan, que se muestren, que al que veamos mejor y al que veamos que pueda cumplir más de una posición. Hay muchas cosas, pero será muy fina la decisión y la elección final. Hoy por hoy no sabemos, tenemos una idea de recambio y por lo que han jugado. Pero hoy está abierta la puerta para los 28″, dijo a los medios.