El delantero no paró de hacer goles en el balompié ruso.

Jhon Córdoba recibió un lindo elogio desde Rusia, pese a que no lo llamaron a Selección

Hace unos días, para ser más precisos la semana pasada, salió la convocatoria de Néstor Lorenzo para la doble cita de amistosos de la Selección Colombia. Hubo concordancia con los líderes de opinión por algunos nombres; sin embargo, unos no se explicaron la ausencia de uno de los mejores goleadores colombianos en el exterior.

El gran ausente fue Jhon Córdoba, el delantero nacido en Istmina, Chocó, quien fue uno de los máximos goleadores en la Liga Premier de Rusia a servicio del Krasnodar, equipo que finalizó en la sexta posición liguera y como subcampeón de la Copa Nacional, tras perder la final ante el CSKA de Moscú de Jorge Carrascal.

Resulta que Córdoba se está convirtiendo en un personaje muy querido por el club de los ‘Toros’, así como para sus fanáticos empedernidos. Los números del atacante de 30 años hablaron por sí solos, dado que marcó 21 goles y 10 asistencias en 37 partidos jugados en Rusia esta temporada (14 por la liga y 7 por copa).

Además, ha sido convocado alguna vez para la Selección Colombia de Mayores, además de formar parte del proceso desde abajo al ser figura en el equipo Sub-20, donde participó en el Mundial de Turquía en 2013.

El mensaje del Krasnodar a Jhon Córdoba

A través de sus redes sociales, en medio de la intensa polémica por esa ausencia de Córdoba en la concentración ‘tricolor’, su club le envió un mensaje de agradecimiento por medio de las redes sociales.

“Jhon Córdoba sabe marcar bonito y festejar bonito los goles. Durante dos temporadas en Krasnodar, Jhon no marcó solo contra Dynamo y Sochi, y Khimki se convirtió en el club ‘favorito’ de los colombianos: John abrió las puertas del equipo de la Región de Moscú 4 veces”, fue el mensaje del club al goleador cafetero.

Cabe anotar que Córdoba tiene contrato con el Krasnodar hasta el 30 de junio de 2025. En la actualidad su valor de mercado es de 11 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

¿Por qué Néstor Lorenzo no convocó a Jhon Córdoba?

Esa es la pregunta que se hacen muchos. Incluso el propio Néstor Lorenzo fue consultado por dicho tema en la reciente conferencia de prensa, que se llevó a cabo este jueves antes del partido ante Irak. Además, se cuestionó el no llamado a Julián Quiñones, el goleador del Atlas, quien actualmente está tramitando la nacionalidad mexicana.

Lorenzo respondió al respecto de la ausencia de los dos delanteros y explicó por qué decidió no llamarlos en esta oportunidad. “No hablo de nombres propios, pero en el espectro de la Selección hay más de 60 jugadores que hemos visto. A los que nombraste (Córdoba y Quiñones) los estamos viendo”, declaró.

“Siempre hay que elegir, es un número limitado el que viene a una convocatoria”, sentenció. El estratega argentino asegura que “no hay ninguno borrado” y “todos tienen oportunidad”, por lo que pide a los no citados que sigan trabajando para recibir la oportunidad en septiembre cuando inicie el camino hacia la próxima cita orbital.

El técnico terminó su intervención diciendo que “ahora vinieron muchos jugadores nuevos”, situación que se puede repetir en el futuro. “Si no hubieran venido, me hubieran preguntado por qué no vinieron eso. Estamos haciendo lo mejor posible”, señaló.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

El combinado nacional se jugará su primer encuentro de fogueo, en esta actual fecha, con el seleccionado de Irak. Dicho cotejo se jugará en el Estadio de Mestalla (Valencia, España) este viernes 16 de junio a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Posteriormente, el martes 20 estará en el Veltins-Arena de Alemania para jugar frente al seleccionado anfitrión. Dicho cotejo será a la 1:45 p.m. de Colombia.