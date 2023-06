José Mourinho se enojó con la UEFA y tomó esta decisión; esto fue lo que pasó

A raíz de los insultos al árbitro de la final de la Europa League que la Roma perdió ante Sevilla en los penales, el entrenador del equipo italiano, José Mourinho, recibió una sanción de cuatro partidos por parte de la UEFA.

En imágenes que circularon tras la final disputada el 31 de mayo, se observa al entrenador de la Roma aproximándose al árbitro inglés Anthony Taylor en el aparcamiento del estadio de Budapest, Hungría, diciéndole que “eres una desgracia”.

Esto generó una fuerte crítica sobre la labor del juez británico, que incluso fue víctima de acoso por parte de hinchas que lo señalaban por la derrota del elenco italiano.

Anthony Taylor, árbitro de la final de Europa League fue increpado. - Foto: Captura de pantalla ESPN - Getty Images

Tras esta decisión por parte de la UEFA, el entrenador portugués explicó que envió un fuerte comunicado a la entidad que rige al fútbol europeo, principalmente a uno de los funcionarios de más poder: el croata Zvonimir Boban.

En ella, el técnico que pasó por Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Porto anunció que renunciaba a la UEFA Football Board.

“Lamento informar de que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión”, escribió Mourinho.

En la misiva, el orientador de la Roma también le pide a Boban que le informe de su decisión al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

¿Qué es la UEFA Football Board?

Esta sección de la UEFA reúne a algunos de los grandes entrenadores de Europa, como Roberto Martínez, Rafael Benítez y Zinedine Zidane, junto a otros grandes futbolistas como Luis Figo, todo con el fin de debatir ideas que puedan mejorar al fútbol.

Es una idea que se creó en abril de este año y que tiene un parecido a la postura que ha implementado la FIFA, que cuenta con un grupo de entrenadores, como Arséne Wenger o Marco Van Basten, para desarrollar nuevos aspectos de este deporte.

Mourinho no desea pertenecer más a este grupo, hecho que no pasa desapercibido por la sanción que recibió de parte de la UEFA, que deberá cumplir en su totalidad en la fase de grupos de la próxima edición de la Europa League.

La medalla de Mourinho

Otro hecho particular que dejó a Mourinho en la final fue con respecto a la medalla de subcampeón. Tras el encuentro finalizado, el portugués dio de qué hablar al regalar su medalla de subcampeón a un pequeño aficionado que se encontraba en la tribuna. Después de recibirla, la retiró de inmediato de su cuello para luego dirigirse y obsequiar a este fanático uno de los mejores regalos de su vida.

José Mourinho regaló su medalla a pequeño aficionado. - Foto: Getty Images

Luego de este gesto, el entrenador dio las explicaciones necesarias, asegurando que siempre lo ha hecho y que solo conserva las medallas de campeón en su vitrina. “Siempre lo hago, me quedo las de oro y regalo las de plata. No quiero las de plata”, dijo en atención a los medios.

El futuro de Mou

Mourinho había dejado entrever que podía no seguir en la Roma, sin embargo, hasta ahora el portugués no ha anunciado nada oficialmente y la Roma se ha empezado a armar con dos fichajes.

El primero de ellos fue el volante Houssem Aouar, quien llegó libre desde el Lyon. Es un futbolista que ha tenido paso por la Selección francesa de fútbol.

También anunciaron a Evan N’Dicka, defensor que hace dos temporadas jugó la final de la Europa League con el Eintracht Frankfurt.

Paulo Dybala dio vida a la ilusión de la Roma por conquistar la UEL. - Foto: Getty Images

Otra gran noticia para Mourinho es que el delantero argentino Paulo Dybala confirmó que su deseo es cumplir el año que le queda con la Roma, donde ha vuelto a tener un rendimiento destacado. Incluso, esto le valió a la ‘Joya’ para ser convocado por Argentina a la Copa del Mundo de 2022, en la que fue campeón.