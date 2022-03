Juan Carlos Osorio habla de catástrofe de Nacional y Millonarios en la Libertadores | ¿Qué dijo?

Deportivo Cali y América de Cali se juegan este sábado (5 de marzo) una nueva edición del clásico caleño, partido emotivo que reúne dos presentes similares de los equipos, pero que sin duda será un compromiso aparte para las dos escuadras, las cuales buscan ganar, además de los tres puntos en juego, el honor que representa vencer a su rival histórico.

En la previa y como es habitual, los estrategas comparecen ante los medios de comunicación. En la mañana de este viernes 4 de marzo lo hizo Juan Carlos Osorio, quien se refirió, por supuesto, al partido, pero también a diversos temas importantes para el fútbol colombiano en la actualidad.

La primera intervención del estratega del América tuvo un llamado de atención implícito: “Creo que necesitamos por el bien del fútbol colombiano y de nuestros atletas recapacitar y reconsiderar el calendario. En la medida que tengamos tantos juegos, obviamente se van a reducir los días de preparación-entrenamiento-planificación del próximo partido y, si a eso le sumamos que la rotación no es bien vista, estamos exponiendo a nuestros jugadores a un rigor extremo, porque si la adaptación fisiológica ocurre en cuatro o cinco días, es imposible jugar tres partidos a la semana como lo estamos haciendo en este momento”.

Entró en materia sobre el presente del cuadro rojo, refiriéndose a la llegada de nuevos jugadores a la plantilla: “Entiendo que el club está en negociaciones en este momento con un par de jugadores, pero creo que por proteger precisamente eso, las negociaciones, guardar cautela y ser pragmático en este tema, me parece hay que esperar entre hoy y mañana para tener una respuesta absoluta y real de lo que fue o no”.

Sobre su rival de turno en la décima jornada, también tuvo palabras en las que expresó el reto que significa enfrentarlos: “Reitero la admiración por el equipo que vamos a tener al frente, el actual campeón del fútbol colombiano con un excelente técnico, que está viviendo un escenario similar a otros hombres del fútbol colombiano, que el equipo se vea mermado en varias áreas, dependiendo de los jugadores que le han sacado, pero eso no quiere decir que él como hombre fútbol es mejor de lo que fue hace tres meses, cuando fue campeón del fútbol colombiano. Me parece que es una gran oportunidad para nosotros competir contra un gran equipo muy bien dirigido-entrenado, las últimas decisiones ya las verán en el día del juego”.

Una de las declaraciones que más sorprendió fue en la que se refirió a la no presencia de Teófilo Gutiérrez en el partido por suspensión: “Sinceramente lo lamento porque creo que Teófilo le trae al juego su riqueza técnica, creatividad, malicia y, aunque a veces no estoy de acuerdo, la disfruto, como disfruto competir contra Vázquez y los jugadores habilidosos, creativos y contra un gran equipo como es el deportivo Cali. La verdad, es una lástima, no solamente para ellos, sino para el espectáculo, por el juego de no poder contar con los cracks que hacen la gran diferencia”.

“De nacional no puedo dar una opinión, no pude ver ninguno de los juegos, no los están dando por los canales normales. Entonces no me atrevo a dar una opinión, pero es evidente que nos falta competir mejor a nivel internacional". - Foto: CONMEBOL

Finalmente, tuvo una opinión para la debacle internacional que tuvieron Millonarios y Nacional en la Copa Libertadores: “Me parece que Millonarios merece un reconocimiento nacional, incluyendo su gran técnico, el profe Gamero. Creo que compitió muy dignamente en condición de local y ante la expulsión de Sosa, creo que le llevó siempre el partido al frente a Fluminense y de visitante mantuvo su propuesta”.

Sobre el cuadro verde, añadió: “De nacional no puedo dar una opinión, no pude ver ninguno de los juegos, no lo están dando por los canales normales. Entonces no me atrevo a dar una opinión, pero es evidente que nos falta competir mejor a nivel internacional y que las claves son un proceso bien llevado para poder consolidar jugadores y en un proceso hay dos maneras de hacerlo”.