Osorio afirmó que debió continuar al frente de México, pero señaló que cometió el grave error de no seguir porque creyó en algunos directivos colombianos que le habían manifestado que era candidato para entrenar a Colombia.

“ Creo que ha sido mi mayor equivocación en mi carrera profesional . Yo debí continuar en el proceso, pero por razones personales y también porque creí en los directivos colombianos, decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me habían manifestado. Retrospectivamente, un grave error”, afirmó.

Juan Carlos Osorio ¿¡Se arrepiente de no continuar con @miseleccionx?! 🔥"ROTUNDAMENTE SÍ. LA MAYOR EQUIVOCACIÓN EN MI CARRERA"🔥 #FaitelsonSinCensura 🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/hIGmVoK2qz

“Me dolió muchísimo (no dirigir a Colombia). En la última parte del Mundial me manifestaron abiertamente que era el candidato; aunque yo quise que esa fuera una decisión consensuada, al final no lo fue. Los que toman la decisión final optaron por otra opción”, agregó.