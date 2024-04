Juan Pablo Montoya se destapa y cuenta cómo era su verdadera rivalidad con Michael Schumacher: “era un cabrón”

Adicional a esto, dio a conocer conversaciones inéditas y expuso a los corredores con lo que se medían en aquella época: “Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho. Eran como ‘es Michael no lo hagamos enfadar’”.

A pesar de que para muchos no era la forma de maniobrar su carro, Montoya no temía por los cuestionamientos e iba a tope: “Cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover, entonces había dos opciones o te corrías o nos estrellábamos”.