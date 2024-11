Juanfer Quintero habló claro y dijo lo que piensa de Néstor Lorenzo: “Eso es lo que yo espero”

El volante ofensivo Juan Fernando Quintero se coronó campeón de la Copa Sudamericana, al vencer con Racing de Argentina a Cruzeiro de Brasil en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.

Después del título y de la celebración del club, Juanfer le concedió una entrevista a ESPN Colombia y habló del director técnico de la Selección Colombia de Mayores, el argentino Néstor Lorenzo.

Dijo que lo conoce desde hace muchos años, cuando estaba de asistente técnico de José Néstor Pékerman. Afirmó que no ha cambiado, que sigue siendo la misma persona, además de señalar que está muy preparado.

“Al profe Néstor Lorenzo lo conozco desde hace muchos años cuando estaba con Pékerman. Sigue siendo la misma persona, muy preparado, tiene un cuerpo técnico increíble, es argentino y yo ya llevo seis años acá”, empezó afirmando el mediocampista.

¿Qué opina Juan Fernando Quintero sobre Néstor Lorenzo?



J.F.Q: "Lorenzo está listo para llevarnos a la victoria y al mejor nivel que queremos los colombianos".



"Lorenzo es muy humilde, humano y preparado".



Opina con #BalónDividido



▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en #DisneyPlus pic.twitter.com/MqDXC7xAYE — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2024

“No hay palabras, siempre ha estado, me ha exigido, las veces que no he ido me lo ha dicho, me ha dicho que no estoy con el nivel y eso es lo que yo espero, esa transparencia. Allá estoy con mis amigos, defendiendo a mi país y sé que la competencia es alta”, agregó.

Y sentenció con lo siguiente: “él creció con Pékerman, conoció nuestra cultura, él me ve jugar a mi en Nacional y desde ahí nació el sentimiento por mí para la Selección. Cuando tuve la situación personal con mi familia estuvo ahí, en el título con Racing también, me mandó un mensaje y eso hace que el entrenador trascienda y sé que él esta preparado para llevarnos a la victoria y al nivel que queremos”.

En las palabras del exjugador del Pescara de Italia y que tuvo una experiencia en el fútbol de China se puede notar un profundo respeto por Lorenzo, que llevó a Colombia a la gran final de la Copa América 2024.

En medio de la conversación, Juanfer también hizo referencia al director técnico de Racing, Gustavo Costas, que le ha demostrado una gran confianza al volante ofensivo colombiano. Su respeto hacia él también es grande.

Juan Fernando Quintero, invitado especial en #BalónDividido



🎙️: "Costas me ayudó mucho, siempre estuvo ahí".



🎙️: "Me dio la confianza que necesitaba para fluir dentro del campo y hoy celebramos el título tan añorado".#BalónDividido



▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en #DisneyPlus pic.twitter.com/3r2of2gaK4 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2024

“Siempre me han marcado los entrenadores como personas sean buenos o no y eso es sagrado, el lado humano con muchas emociones, que esa persona se ponga en tu lugar y eso es el profesor Costas. Él era consciente de que íbamos a ganar, me ayudó en lo que tuve con mi familia, cuando estaba con la Selección me mandaba mensajes y eso es importante y me lo transmitió”, dijo.

También aprovechó un apartado para abordar el tema de su retiro del fútbol profesional. Juan Fernando Quintero, que también vistió los colores de River Plate, tiene 31 años y en enero de 2025 cumple 32.

¡Juan Fernando Quintero, campeón de la #Sudamericana en #BalónDividido!



🎙️: "Me siento muy orgulloso de lo que he logrado".



Opina con #BalónDividido



▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en #DisneyPlus pic.twitter.com/qzJyh44Lio — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2024