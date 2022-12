Jugador de la selección Argentina generó furor tras repartir dinero a los hinchas en la celebración del título

Este martes, desde muy tempranas horas, la actual campeona del mundo, la selección Argentina, arribó a su país para celebrar junto a los aficionados el título conseguido el pasado domingo ante Francia en el Mundial de Qatar. El plantel y cuerpo técnico realizaron un pequeño recorrido desde la madrugada, el cual estuvo lleno de miles de fanáticos por las calles de Buenos Aires.

Lionel Messi y sus compañeros, compartieron con la gente que aclamó al 10 por lo hecho en suelo asiático días atrás. No obstante, horas más tarde, con millones de fanáticos sobre la calle, la albiceleste disfrutó de su paso triunfal por la capital, creando un revuelo total, el cual se salió de control.

Al cabo de casi cinco horas de recorrido en un autobús descapotable que se movía prácticamente a paso de hombre, los jugadores renunciaron a proseguir por tierra su trayecto que había comenzado en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, periferia de Buenos Aires.

Más de cuatro horas de movilización en Buenos Aires - Foto: REUTERS

Los descontrolados festejos fueron protagonistas en el recorrido que también tuvo alocadas celebraciones por parte de los jugadores. Uno de los más viralizados fue el del futbolista, Alejandro ‘Papu’ Gómez quien en medio de la algarabía, se puso de acuerdo con sus compañeros para repartir un fajo de billetes a los aficionados que se encontraban en el lugar.

Su gesto generó furor en redes sociales al considerarlo algo solidario en medio de una dura situación económica por la que pasa el país a causa de la inflación.

ENLOQUECÍ ALEJANDRO GÓMEZ REGALANDO PLATA YA HIZO MÁS QUE EL GOBIERNO. pic.twitter.com/LzPY8kBdLN — Escuela Bilardista (@EBilardista) December 20, 2022

Fuertes accidentes

Antes, la TV había mostrado imágenes de dos jóvenes que se lanzaron de un puente al paso de la caravana: uno cayó dentro del autobús y otro entre la multitud.

Aunque la gente mostró una cierta decepción de que los jugadores no entrasen al centro de Buenos Aires, igualmente continuaron celebrando el triunfo en las calles.

“Me hubiera gustado que terminara de otra forma. Se subestimó lo que podía llegar a pasar. Solo una persona que no conoce lo que es el fútbol para el pueblo argentino podía llegar a pensar que esto no estaba dentro de lo posible. Me parece que si se hubiera organizado mejor se podría haber hecho de otra forma”, dijo un aficionado argentino.

Entre 5 y 6 millones de personas se habían congregado a lo largo del recorrido, inicialmente diseñado sobre unos 70 kms, según una fuente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la manifestación más grande que jamás se haya visto en la capital argentina, según medios de prensa. Muchos de los fanáticos que celebraron vinieron de otras ciudades, tan lejos como Bariloche (en la Patagonia, sur), o de Rosario, la ciudad de Messi y Ángel Di María, y de las ciudades de la periferia de Buenos Aires.

Cabe recordar que este martes fue decretado feriado nacional para facilitar la participación en la fiesta multitudinaria, en un día soleado del inicio del verano austral.