La “peinada” a Laura Sarabia por el oportunismo tras el diploma olímpico de Queen Saray Villegas en París 2024: “Magia pura”

“Estaba muy asustada en la primera ronda, y en la segunda dije, tranquilicémonos y hagamos lo que siempre he hecho y lo que sé hacer, y así fue. Quedaron algunos trucos guardados pero sé que para la próxima voy a poder representar mejor a Colombia”, prometió, antes de reconocer que en la próxima cita olímpica, en Los Ángeles 2028, le encantaría poder competir con su hermana gemela Liz Surley, también rider .

Un puesto por detrás, Macarena Pérez Grasset, aunque se sintió “supercómoda y fuerte” con su ejercicio, se fue con la sensación de que podía haber dado un pequeño plus que la llevase al podio. “Me siento más fuerte física y mentalmente que en Tokio, lo disfruté de una forma que no imaginé, di lo mejor de mí, tenía un par de cositas que estaba guardando para hoy... lamentablemente no fue el día, pero aun así feliz con el resultado, con el rendimiento”, dijo la chilena, que también realizó un segundo intento mejor que el primero.