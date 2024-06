La polémica confesión de Mbappé en plena Eurocopa que le da la vuelta al mundo y estremeció a Francia

🔴 ÚLTIMA HORA | Mbappé se suma a Thuram y Dembelé utilizando la Selección francesa para pedir el voto contra Le Pen: "No quiero representar a un país que no se alinee con mis valores". Este tipo ha estado cobrando durante 7 años dinero proveniente de la dictadura catarí. pic.twitter.com/qFeHbOx4cB

La ultra derecha le responde

Además, estas afirmaciones no gustaron en la Agrupación Nacional, desde donde han pedido al capitán del combinado galo “un poco de contención” y que no dé “lecciones políticas” que, según ellos, no le corresponde dar.

Unai Simón se pronunció

El portero internacional español, Unai Simón, afirmó que no le gusta hablar de política como a Mbappé. “Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo. Los futbolistas tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, y no sé si deberíamos de opinar o no. Yo me dedico al fútbol, soy profesional del balón y de lo único que quiero hablar es de temas deportivos y los políticos dejarlos a otras personas”, manifestó.