La preocupación del técnico de Ecuador para enfrentar a Colombia en Barranquilla

“De cara a la última convocatoria del 2024 (vs Bolivia el 14/11 y ante Colombia el 19/11), el nacido en Hamburgo, pero nacionalizado ecuatoriano, volvió a sumar minutos de juego este domingo en lo que fue la derrota de su equipo, 1-0 en manos del Inter.

Por otra parte, en rueda de prensa, Beccacece lamentó que Óscar Zambrano haya sido suspendido por la Conmebol por un tema de dopaje y contó que él iba a ser el reemplazo de Moisés Caicedo, que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas.

“Estábamos convencidos que no solo iba a ser citado, sino el reemplazante de Moisés (ausente ante Bolivia). Es algo que me duele mucho, es un jugador que tengo una gran debilidad porque me gusta su juego. Es algo que deja un aprendizaje”, expresó el seleccionar ecuatoriano.