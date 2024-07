La resurrección de James: la historia de cómo el ‘mago’ de la selección puso a soñar, reír y llorar a 50 millones de colombianos

“Hubo días que me iba a las nueve de la mañana al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ‘Qué estoy haciendo aquí con este frío’” , dijo en una entrevista hace unos años.

El impedimento del Real de dejarlo ir a equipos como el Atlético de Madrid lo obligaron a regresar a la casa blanca finalizada la cesión en Alemania. Allí se aplicó el dicho que asegura que las segundas partes no son buenas, hasta que llegó la posibilidad de ir a la Premier. Nuevamente, fue Carletto el que le tendió la mano al colombiano, pero nueve meses después los madridistas ficharon al italiano y James quedó bajo las órdenes de Rafa Benítez, un viejo conocido que de entrada le dijo que no contaría con él.

“Lo que quise fue proteger la selección y proteger a James. Como se lo dije a él: ‘Yo no quiero abusar de ti, yo no quiero a James para dos o tres partidos y que se lesione otra vez. Yo quiero un James para diez partidos, para que juegue cinco años más con altísimo nivel’”, declaró Rueda en ese momento.

Sus pasos, sin ser los más firmes en el equipo nacional, dejaron huella. Para ese entonces, ya había regresado a Europa al Olympiacos. Allí no marcó un buen camino y, por el contrario, se desvió a tal punto que rescindió el contrato por tercera vez en cuatro años. Para ajustar, su presencia en la Tricolor no evitó la crucifixión de un equipo que no fue al tercer mundial consecutivo.