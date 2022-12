El tenista español, gran fanático del fútbol, no se perdió ni un minuto de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

La sorpresiva confesión de Rafael Nadal sobre Messi: “se me saltaron las lágrimas”

Catalogada como una de las mejores finales en la historia de los mundiales, el partidazo del pasado domingo entre Argentina y Francia ha desatado todo tipo de elogios de futbolistas, exfutbolistas e incluso personajes reconocidos de otras disciplinas, que no desaprovecharon la oportunidad de ver el gran espectáculo vivido en el estadio de Lusail en Qatar.

Rafael Nadal, leyenda viva del tenis mundial y fanático del fútbol, habló con el diario AS de España y entre todos los temas que tocaron salió el título de la albiceleste en la Copa del Mundo. “Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí”, dijo en primera instancia.

Nadal admitió que se sintió contento con el resultado, pues, como muchas personas en el mundo, considera que el fútbol le debía el trofeo a Lionel Messi. “También tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz”, apuntó.

“Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas”, reconoció el zurdo, que hace poco estuvo en Colombia disputando un partido de exhibición ante el noruego Casper Ruud.

Rafael Nadal con la camiseta número 10 que le regalaron en Argentina - Foto: AFP

Nadal encuentra la razón de sus lágrimas en “la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo”, opinión con la que coinciden muchos amantes del deporte, incluso que no son argentinos o que simplemente vieron la final por todo lo que representa.

El español reiteró que la final del Mundial fue uno de los mejores partidos de fútbol que ha visto en su vida. “Disfruté mucho de la final, sobre todo a partir del minuto 70 hacia adelante, que fue espectacular. Antes parecía que todo estaba muy fácil, controlado para Argentina”, agregó.

Las declaraciones de Nadal han generado sorpresa entre sus seguidores, pues es bien sabido que es hincha declarado del Real Madrid e incluso estuvo presenciando la final de la Champions en mayo pasado. Al emocionarse por Messi, leyenda del FC Barcelona, hay quienes lo cuestionan.

También habló de Mbappé

Ese fanatismo por el conjunto merengue también llevó a que le preguntaran por el goleador de Qatar 2022, Kylian Mbappé, que hace poco tuvo la gran oportunidad de llegar al Real Madrid, pero prefirió quedarse en el París Saint-Germain a cambio de un multimillonario salario y un rol como la cara del proyecto por encima de Neymar y del propio Messi.

Kylian Mbappé fue la bota de oro del Mundial con 8 goles - Foto: AP/Martin Meissner

“Al final en el deporte ocurren cosas y supongo que a un chico tan joven le abrumó una presión tan tremenda de todos los ángulos que al final”, opina el manacorí. “Yo creo que él quería venir al Madrid, pero por muchos factores se le complicó todo mucho. Ojalá que le pueda ver en el Madrid en el futuro. A mí me gustaría que Kylian estuviera este año, pero aun así, el Madrid está en una posición de privilegio en todas las competiciones, jugando un fútbol para mí fantástico”, afirmó.

Aun sin Mbappé, Nadal cree que el club de sus amores tiene con qué pelear por otra Champions y remontar la diferencia en la liga española respecto al Barcelona. “Creo que el Madrid tiene un equipazo, con un entrenador que sabe gestionar todo de la mejor manera posible. Y estoy feliz de ver al Madrid como está, con muchos jugadores jóvenes combinados con jugadores veteranos. Es un equipo que ilusiona”, sentenció.