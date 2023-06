Las llamativas bajas que tendrá América en su partido ante Boyacá Chicó

Este sábado se juega la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, en la que Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Alianza Petrolera, Millonarios y Boyacá Chicó pelearan por quedarse con los dos cupos a la final del campeonato colombiano.

En el grupo B se jugarán los partidos a las 5:15 de la tarde de manera simultánea. En Bogotá, en el estadio El Campín, Millonarios recibirá al Deportivo Independiente Medellín. Mientras que, en el Pascual Guerrero de Cali, el América será local ante un Boyacá Chicó que aún tiene la ilusión de clasificar a la final.

No obstante, Millonarios es el gran favorito a quedarse con el cupo a la final. La única manera en que los embajadores no sean finalistas es que caigan derrotados como locales ante Independiente Medellín y Boyacá Chicó gane ante el América en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Daniel Giraldo en la disputa de un balón con Cristian Barrios. - Foto: DIMAYOR

Por lo que el partido entre ‘escarlatas’ y ‘ajedrezados’ es de gran importancia para definir el finalista del grupo B. Sin embargo, sorprendió en las últimas horas la convocatoria del entrenador Alexandre Guimaraes de América de Cali con los jugadores que estarán disponibles para el partido de este sábado.

Adrián Ramos, Carlos Darwin Quintero, Andrés Sarmiento, Kevin Andrade y Daniel Quiñones no estarán con los ‘rojos’ para afrontar el último partido del campeonato. Y aunque algunos de estos jugadores salieron golpeados en partidos anteriores y se entiende que no los quieran arriesgar, hay otros jugadores importantes que están sin problemas médicos y sencillamente el entrenador decidió darles un descanso.

América de Cali viene de ganar en Medellín. - Foto: Dimayor

Esta noticia no cayó bien en muchos hinchas de Millonarios, que entienden que por la rivalidad histórica que existe entre ‘rojos’ y ‘azules’, América no podría a todos sus mejores jugadores, entendiendo que con solo un punto que sumen ‘los diablos’ en el Pascual, los ‘embajadores’ automáticamente estarían clasificados a la final.

Por otro lado, entre los hinchas de América no causó sorpresa la no convocatoria de los jugadores, pero sí hubo división en opiniones en las redes sociales. Ya que, si bien muchos consideran que ganar es importante para seguir sumando puntos en la tabla de reclasificación, otros consideran que el partido habría que afrontarlo con suplentes porque el ‘rojo’ se encuentra eliminado y los fanáticos no quieren ayudar a Millonarios.

Lo cierto es que Millonarios no depende de nadie y tal solo empatar en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, ante un equipo no ha ganado ningún partido y está en el último lugar de la tabla de posiciones, le bastará para asegurar su clasificación a la gran final de la Liga Betplay. Por lo que consiguiendo la victoria o el empate, a los azules no les tendrá que importar lo que pase en el Pascual entre América y Boyacá Chicó.

Según las estadísticas, estos serán los equipos que jugarán la final

Aunque en los números Alianza Petrolera es el que llega como primero a la sexta fecha de los cuadrangulares y tiene la primera opción para clasificar a la final, lo cierto es que terminar de visitante no lo favorece según sus antecedentes, por lo que, según las estadísticas, Atlético Nacional podría ser el finalista del grupo A.

Según la cuenta de Twitter Matics, dedicada a las estadísticas en el fútbol, Atlético Nacional cuenta con la mayor opción de ser finalista con un porcentaje del 70,1 %. La segunda opción es para Alianza Petrolera apenas con un 21,6 % y, por último, y casi imposible según los números, el Deportivo Pasto con apenas un 8,3 %.

Atlético Nacional en cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor - Foto: DIMAYOR

Y en las estadísticas también es evidente el favoritismo de los azules, ya que Millos cuenta con un 96,7 % de probabilidades de llegar a la final del campeonato, contra apenas un 3,3 % de que se dé la sorpresa y Boyacá Chicó sea el finalista. Lo que hace que en el grupo B parezca que está prácticamente definida la clasificación del equipo embajador.

Con este contexto estadístico, al parecer la final de la primera Liga BetPlay de 2023 sería entre Atlético Nacional y Millonarios. Una final inédita entre dos rivales históricos del fútbol colombiano. Tal vez, una de las rivalidades más grandes que existe en Colombia, junto al clásico entre Nacional y América, el cual ya tuvo una final directa en torneos cortos en el año 2002, cuando los rojos le ganaron su estrella 12 a los verdes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.