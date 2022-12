“Lo mismo que ante Colombia”: Scaloni revela qué dijo a los jugadores de Argentina antes de los penales contra Países Bajos en el Mundial

Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue uno de los protagonistas en la clasificación de Argentina a la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. En la ronda de penales, tras un empate a dos goles con Países Bajos en el tiempo reglamentario, voló para atajar los disparos de Virgil Van Dijk y Steven Berghuis. Su selección se impuso 4-3.

Las atajadas de Dibu hicieron recordar la semifinal de la Copa América 2021, en la que la albiceleste eliminó a Colombia desde la tanda de penales. En esa ocasión, el guardameta del Aston Villa atajó los disparos de Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona, consolidándose como la figura del compromiso. Lo único que empañó su rendimiento fue la manera en que intimidó a los cafeteros con frases como: “Mira que te como”.

La hinchada colombiana no fue la única que rememoró ese partido tras el triunfo de Argentina este viernes sobre Países Bajos. Lionel Scaloni confesó que, previo a los cobros desde los 12 pasos, conversó con sus dirigidos de la misma manera en que lo hizo durante la semifinal de la Copa América.

En conferencia de prensa, una vez terminó el compromiso por los cuartos de final de Qatar 2022, comentó: “Antes de los penales hablamos lo mismo que en la Copa América ante Colombia. De hecho, nos sobraba un jugador. Había seis que querían patear”.

“Todos querían patear y sabíamos que Emiliano, tal y como hizo contra Colombia, podía parar uno. Solo hubo que decidir el orden de los lanzadores”, añadió.

“Antes de los penales hablamos lo mismo que en la Copa América ante Colombia. De hecho, nos sobraba un jugador. Había seis que querían patear”, Lionel Scaloni, DT de Argentina. #Qatar2022 #arg — Juan Pablo Vargas Cuéllar (@JPVargasCue) December 9, 2022

Las palabras del director técnico más joven del Mundial también dejaron ver la confianza que tenían los jugadores de Argentina para cobrar los penales. Bien se sabe que, por lo general, son ellos quienes dicen si quieren patear y en qué momento desean hacerlo. Por su puesto, la gloria fue para Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien mandó a guardar la esférica al fondo de la red en el quinto y definitivo cobro.

Pero el estratega argentino no fue el único que recordó la semifinal ante la Selección Colombia, en ese entonces, dirigida por Reinaldo Rueda. Dibu Martínez afirmó este viernes que haber atajado tres penales esa vez le dieron la motivación necesaria para creer que podría volver a hacerlo, todavía más en instancias tan determinantes.

“Me dio más energía, toda mi vida atajé penales... Toda mi vida tuve suerte de atajar. Nadie desea ir a penales, pero cuando vamos a la tanda sé que tenemos chicos que patean bien y sabía que al menos dos podía atajar”, comentó en conversación con DirecTV Sports.

Scaloni, acerca del triunfo

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió al carácter que ha mostrado su equipo para afrontar momentos críticos, como reponerse de un debut mundialista poco soñado.

“Cuántas pruebas de carácter dimos ya... Perdimos el primer partido, con México en la primera parte. Es lícito cómo jugaron en el segundo tiempo Países Bajos. El espíritu lo vemos, que sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento. En los últimos diez o doce minutos fue cuando peor lo pasamos y pensé en hacer algún cambio. No salió bien porque empataron pero el equipo sabe qué hacer en cada momento”, destacó.

Así mismo, expuso que su equipo no debió llegar a la ronda de penales, sino que debió ganar en el tiempo reglamentario: “Tenemos un espíritu de saber afrontar las situaciones en cada momento. No merecimos llegar a los penaltis. Pero dimos la cara siempre. Plantearon un partido extraño en la segunda parte pero lo teníamos controlado y cuando parece eso todo cambia. Este es un equipo que no da nada por perdido.