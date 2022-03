¿Luis Díaz se quedará sin técnico? Klopp dio pistas sobre su futuro en el Liverpool

Liverpool consiguió el domingo pasado su primer título de la temporada en una electrizante final frente al Chelsea, que se definió hasta el undécimo turno en la tanda de penales. Luis Díaz ya conquistó su primer trofeo en Inglaterra, pero la ambición no para ahí, pues los reds están vivos en otras tres competencias (FA Cup, Premier y Champions) como favoritos.

Jurgen Klopp es el creador de un equipo imbatible que resurgió de las cenizas hace algunos años para volver a gritar campeón en Inglaterra, coronarse en Europa por sexta ocasión y conformar un plantel que le promete muchos años más de alegrías. El 8 de octubre de 2015 fue la fecha que partió en dos la historia reciente del equipo de Merseyside, momento en el que decidieron contratar al técnico del Borussia Dortmund para iniciar un proyecto ganador.

Premier, Copa de la Liga, Champions, Supercopa y Mundial de Clubes hacen parte de la vitrina de trofeos que ha cosechado Klopp en el gigante inglés con el que tiene contrato hasta 2024.

Jürgen Klopp le da indicaciones a Mohammed Salah durante un partido de Premier League - Foto: AP

Aunque son todavía dos temporadas más con Jurgen en el banquillo, los aficionados del Liverpool temen que se vaya y deje desamparada a la generación de jugadores como Alexander-Arnold, Harvey Elliot y el propio Luis Díaz, con muchos años por delante para jugar en el máximo nivel.

Klopp ha querido ‘gambetear’ las preguntas de los periodistas al respecto, no obstante este viernes dio pistas de lo que piensa hacer cuando llegue ese momento de decidir si se queda o se despide de Anfield Road. “El plan sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada y si decido marcharme en 2024 no será por la calidad de la plantilla”, declaró el alemán en rueda de prensa previa al choque de este fin de semana frente a West Ham por la Premier League.

“Todo lo que hacemos es a largo plazo. Este club debe ser aún mejor cuando ya no esté aquí. Ese es el plan”, añadió. Estas declaraciones dejan claro que su continuidad no está asegurada, aún cuando la prensa inglesa filtró esta semana que los directivos ya estaban acercando una nueva oferta de renovación para el técnico.

Klopp les pidió a los asistentes a la conferencia que no se desgasten pensando en lo que pasará con su futuro. “Ese es el plan en el que estamos trabajando, así que no es importante cuánto tiempo me quedaré, es mucho más importante cómo lo hagamos hasta entonces”, apuntó.

Al entrenador alemán no le desvela lo que pueda pasar con los jugadores, sino que se mantenga el proyecto del club, así sea con otro entrenador. “No es como que diga ‘Dios mío, tengo que seguir dirigiéndolos’ o ‘Dios mío, mejor parar que estar dirigiéndolos’. No es así, no tiene nada que ver con eso”, explicó.

“Las cosas llevarán tiempo. Necesitamos el tiempo, obviamente. Ellos (los directivos del Liverpool) también están interesados en el proceso, no solo en los resultados inmediatos”, sentenció el entrenador.

La dirigencia de los reds está convencida en que Klopp debe seguir al frente de la dirección técnica y por eso le han cumplido con todas las peticiones que ha hecho respecto al mercado de fichajes. La temporada pasada firmaron a Diogo Jota desde el Wolverhampton y en esta le cumplieron poniendo 45 millones de euros sobre la mesa para quedarse con Luis Díaz, una estrategia más para convencer al alemán de quedarse por un largo tiempo.

Y es que los ha puesto a soñar con la posibilidad de llevarse los cuatro títulos de la temporada, pues en la Champions tomaron una buena ventaja frente al Inter en octavos de final y en la Premier se encuentran a seis puntos del Manchester City, con un partido menos.

“Disfruto la situación en la que estamos, pero hay muchos partidos. Tengo muchas ganas de ganar mañana, pero si perdemos ustedes (la prensa) se sientan aquí y me dicen que la carrera por el título ha terminado y que no tengo suficiente capacidad para todos”, criticó Klopp.

Liverpool recibe a West Ham (quinto de la Premier) este domingo desde las 12:30 de la mañana (hora de Colombia), con la posibilidad latente de que Luis Díaz vuelva a ser titular en el frente de ataque junto a Sadio Mané y Mohammed Salah, aunque la recuperación de Jota tiene pensando seriamente al entrenador.