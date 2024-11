Sí, así como se menciona. Inicialmente, el ‘Muñeco’ no negó su cercanía al creativo colombiano: “Mi relación con Juanfer ya es conocida . Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido”.

Luego de eso, reveló que no es de ocultar su predilección por el talento de Quintero: “A mí me pone muy contento su vigencia porque lo quiero, siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción. Ese tipo de jugadores a mí me gustan”.