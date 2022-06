Miguel Borja y la hinchada del Junior se divorcian tras la eliminación: despiadadas críticas

Junior de Barranquilla sufrió una nueva eliminación en Liga después de caer 2-1 ante Atlético Nacional, el pasado miércoles. El cuadro de Juan Cruz Real no pudo sostener el resultado en el Atanasio Girardot y se despidió de conseguir la anhelada final, algo que hubiera caído como un bálsamo tras el fracaso en el ámbito internacional.

Los tiburones sumaron un total de ocho puntos en seis fechas disputadas de los cuadrangulares finales, suma que no le alcanzó para conseguir el boleto. Ante este resultado, los hinchas barranquilleros no perdonaron a los pupilos de Cruz Real, señalando a algunos jugadores como culpables principales.

Uno de ellos fue el delantero Miguel Ángel Borja, quien para muchos fue el actor antagónico del fracaso tiburón al desperdiciar un sinnúmero de goles que pudieron cambiar la historia del cuadrangular final. El más reciente se dio ante los verdolagas. Cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los locales, Borja dilapidó la que fue la opción más clara de gol y la que pudo dar otra tónica al duelo.

El cordobés no pudo impactar un esférico casi debajo del arco, ahogando el grito que pudo haber sido el empate transitorio para cambiar la historia, pues quedaba todo el segundo tiempo para remontar.

➕ ¡Lo tuvo Borja pero no pudo conectar el balón! 😮#LALIGAxWIN pic.twitter.com/QjI5muYSDl — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 16, 2022

La fanaticada del Junior no perdonó este error junto a otros que recordaron en fechas anteriores. Ante Millonarios, tanto de local, como de visitante, el goleador del equipo no pudo romper las redes rivales, lo cual fue criticado severamente.

Unos fueron más rigurosos y pidieron la salida del delantero, junto a otros nombres como Sebastián Viera, Edwin Cetré, Jorge Arias, entre otros.

👎 • Imposible no señalar a Miguel Borja. En TODOS los partidos del cuadrangular botó por lo menos una clarísima. Así es muy difícil. Además, tampoco terminó aportando en el juego y se le vio displicente. pic.twitter.com/z8iRZtkpyE — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) June 16, 2022

¿Puerta de salida a River?

Mientras que el club de la banda cruzada continúa en la búsqueda de un delantero para la presente temporada que está iniciando en Argentina, son varios los futbolistas que han sonado para aterrizar en la institución que dirige Marcelo Gallardo.

El primero en retumbar fue Miguel Ángel Borja; luego fue ofrecido también el colombiano Luis Suárez, actual jugador del Granada de España, y, por último, Luis Suárez, el uruguayo que terminó contrato con Atlético de Madrid y sonó en los últimos días como una lejana posibilidad.

El nombre de Borja había dejado de ser novedad en el entorno millonario; sin embargo, se volvió a tocar el tema en el equipo y el cafetero sigue siendo una posibilidad. Por ello, el periodista Sebastián Srur mencionó, entre otras cosas, que Miguel continúa figurando para la dirigencia de River Plate como una posibilidad seria para ocupar el ataque.

Aunque el jugador tiene contrato con el Junior hasta el año 2024 y su valor en el mercado ronda los 5 millones de dólares, el club argentino haría lo posible por hacerse con los servicios del delantero una vez finalice su participación en el torneo colombiano.

De igual manera, es necesario destacar que Miguel Ángel solo tiene por ahora en su radar lo que pueda pasar con su grupo en las finales. Ante esto, el deportista mencionó: “De eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”. Falta poco para que la hinchada conozca qué pasará.