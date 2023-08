“No lo puedo creer”: así reaccionó Lionel Messi cuando un fanático le robó un beso

El astro argentino sigue causando furor en territorio estadounidense luego de su arribo al Inter de Miami, en una contratación histórica para el club en el que David Beckham es uno de los dueños de la reconocida franquicia norteamericana. Tras algunos partidos disputados, Lionel Messi ha llamado la atención no solo de los hinchas del Inter, sino también de aficionados del fútbol en general o curiosos que buscan ver al campeón del mundo en Qatar 2022, jugando o en su defecto marcando goles.

En las últimas horas, se ha dado a conocer un video por medio de las redes sociales en el que un afortunado joven se cruzó con el ex Paris Saint-Germain mientras él esperaba por el cambio de semáforo en una calle de Miami, al percatarse de que a su lado estaba uno de los mejores jugadores de la historia, el apasionado joven no dudo un segundo para acercarse de forma amistosa al carro donde se encontraba el argentino.

La reacción del ‘10′ quedó grababa en el video que el mismo joven que tiene como nombre Fabián en la red social de TikTok, quien sin ningún problema y tranquilamente le recibió el amigable saludo de beso. Tras lo sucedido, el joven claramente emocionado decía, “No lo puedo creer, no lo puedo creer”.

Vea aquí el video en el que Messi es besado por un aficionado

A la fecha de revisar la publicación del video, ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones en la red social, además de 4 millones de ‘me gusta’. “Un beso de Messi ya gano la vida uno”, “Un beso de Messi y no me lavo la cara en años”, “Lo sé también, tú le hubieras pedido un beso a Messi”, “Re humilde Messi dándole el beso”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios luego de ver el curioso momento.

Messi en el partido de Inter Miami vs Orlando City | Foto: Getty Images

Luego, añadió: “Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”.