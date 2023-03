Piqué expone a Clara Chía ante millones en final de Kings League; tuvo inesperado gesto con la joven

La Kings League, torneo creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, llegó a su fin este domingo después de meses de competición y de un éxito sin precedentes. La liga de streammers celebró su gran final en el Camp Nou, que contó con una asistencia de 92.000 seguidores.

Igualmente, la transmisión en Twitch tuvo más de 2,2 millones de espectadores conectados en vivo, sumando todos los canales del evento deportivo. Asimismo, el gran campeón fue El Barrio, equipo presidido por Adri Contreras, el cual derrotó 3-0 a Los Aniquiladores.

El Barrio, el primer campeón de la Kings League. - Foto: Kings League

Al Cam Nou asistieron casi 100.000 espectadores para ver la final de la Kings League. - Foto: Kings League

“He soñado que El Barrio ganaba la liga en una Final Four espectacular, con más de 90.000 personas en el Spotify Camp Nou y más de 2 millones de espectadores en stream, qué locura de sueño”, escribió el torneo en su cuenta oficial de Twitter.

Ante el impacto mediático que tuvo el evento, la vida personal del exfutbolista del Barcelona volvió a dar de qué hablar, principalmente por su relación con Clara Chía, quien también trabajó en la organización de la liga, algo que muy pocos sabían.

La joven, que estuvo presente en el escenario deportivo, prefirió mantenerse en un discreto segundo plano y no eclipsar la fiesta en la que Piqué no ocultó su felicidad, pese el aburrimiento que mostraron sus dos hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, la catalana fue expuesta por el español debido a que apareció en los créditos de la transmisión final de Twitch.

Clara Chía aparece en los créditos de la Kings League por encima de muchos trabajadores. - Foto: Twitch: Kings League

Gerard Piqué no ocultó su felicidad en la final del torneo. - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

Adicionalmente, se difundió en las diferentes redes sociales una fotografía de la relacionista pública junto a todo el equipo de trabajo de Kosmos, principal empresa del exdefensor, en el Camp Nou, luego de finalizada la ceremonia de premiación.

Cabe mencionar que el catalán vivió otro momento incómodo durante la final, puesto que uno de los raperos que cantó en el show previo versionó la famosa ‘Session #53′ de Shakira y Bizarrap, incluyendo algunas frases como “perdón que te sal-Pique”. El ibérico se dedicó a ver su teléfono móvil, mientras el público se reía y coreaba la canción.

Clara Chía sí estuvo en la final de la Kings League - Foto: Twitter: ClarGerFans

La joven hizo parte de la organización del evento - Foto: Instagram: @3gerardpique

Neymar tendrá equipo en la Kings League

Semanas atrás, la Kings League sorprendió a todos sus seguidores con la presencia de uno de los exjugadores de fútbol más recordados de todos los tiempos, no solo por haber conseguido un Balón de Oro, sino por el jogo bonito propio de los brasileños, como lo es Ronaldinho.

No obstante, la competición no paró ahí y la semana pasada compartió una grabación en la que se ve a Gerard Piqué amarrado en una silla frente a un pequeño televisor, donde aparece Neymar, escena que hizo recordar la serie de películas de Saw.

–Mira, hagamos un trato, me das un equipo para la Kings League, fácil –dice Neymar a Piqué como condición para liberarlo.

–Pero, te lo doy ya, que me tengo que ir al Camp Nou –le responde Piqué.

–Ah, pues sí, fue fácil –se retira Neymar del televisor a la par que le pica el ojo al exjugador catalán.

–Ney, Neyyyyy. Suéltame Neymar.

Neymar y Piqué salen en un video similar a una escena de 'Saw' - Foto: Captura de pantalla Kings League

Neymar haría parte de la segunda temporada de la Kings League - Foto: DeFodi Images via Getty Images

El video, por supuesto, fue para dar la noticia de que el astro de PSG llegaría a la Kings League como presidente de su propio equipo en la próxiam temporada. Este anuncio deja ver el auge que tuvo este torneo, el cual rompe con las reglas tradicionales del fútbol.