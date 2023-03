Fifa reveló video inédito de lo que pasó entre Messi y Weghorst antes del “qué mirás, bobo”

Tres meses después del final del Mundial Catar 2022, todavía se habla de las polémicas que sucedieron en el Medio Oriente. Uno de los capítulos más recordados se dio luego de la victoria de Argentina sobre Países Bajos en penales, cuando Lionel Messi se enfrentó a Wout Weghorst con la icónica frase “qué mirás, bobo”.

La tensión entre ambas selecciones se generó horas antes del partido por unas declaraciones del técnico Louis Van Gaal en las que habló de su rival y directamente puso en tela de juicio el aporte de La Pulga para el juego de la albiceleste.

Messi marcó de penal el primero del partido y se dirigió al banquillo rival, llevándose las manos a las orejas, gesto que recordó la celebración del topo gigio de Juan Román Riquelme, dirigido en antaño por Van Gaal.

La tensión continuó minutos más tarde, cuando el delantero Wout Weghorst ingresó al campo y empató el partido con dos goles en el tramo final, decretando que el partido se decidiría por la vía de los penales.

Argentina ganó gracias a una actuación estelar del Dibu Martínez, que desencadenó otra celebración polémica de los jugadores que esperaban abrazados en el centro del campo. Otamendi, Paredes y otros más se burlaron de sus rivales mientras corrían para abrazar a Lautaro Martínez, autor del penal decisivo.

Nuevos detalles del “qué mirás, bobo”

Ni siquiera la celebración de la victoria argentina se salvó de nuevos ataques entre miembros de ambos equipos e incluso Weghorst buscó a Messi en el camino a los vestuarios, situación que desencadenó la ya mundialmente reconocida frase.

Luego de la polémica que se armó, algunos protagonistas mencionaron su versión de los hechos, única prueba de lo sucedido hasta que la Fifa hizo público un video de lo sucedido en su documental Written in the stars, la película oficial del Mundial.

Ahí se ve de cerca el momento en que el hoy delantero del Manchester United se acerca a hablar con Messi y este lo ignora mientras pasa abrazado con Rodrigo de Paul. Luego Weghorst discute con otros jugadores de la albiceleste, incluido el Kun Agüero, y mira a Lionel de lejos asintiendo con la cabeza.

Salieron escenas inéditas del episodio del "Qué mirás bobo" a Weghorst, que por primera vez se lo ve detrás de la entrevista de Gastón Edul a Messi.



“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, contó el delantero de Países Bajos días después de lo sucedido, cuando la frase ya era tendencia entre los fanáticos del fútbol.

En referencia a ese acercamiento al capitán de Argentina, dijo que le decepcionó la reacción de Messi. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente me decepciona”, concluyó el neerlandés, agrandando la polémica tras el cruce de palabras que se dio en la zona mixta.

Pero la versión de Weghorst no es apoyada por los argentinos. De acuerdo con el Kun, amigo íntimo de Messi, el neerlandés fue a buscarlo con una actitud desafiante. “El chabón le decía ‘come here’ (ven acá) y ahí llegué yo y le dije ‘ya está’. Le digo: ¿para qué le hablas si ves que está caliente? Cállate. Él me dijo ‘you don’t say shut up’ (no me digas que me calle) y yo le dije entonces ‘don’t talk to Messi’, y ya”, contó el exdelantero del Manchester City.

Messi también se refirió a lo sucedido y aseguró que su principal molestia es que no le gusta “que se hable antes de los partidos”, como lo hizo el técnico Van Gaal. “El 19 (Weghorst) desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas y me parece que eso no hace parte del fútbol. Yo respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de él no fue respetuoso con nosotros”, sentenció.