Es un hecho: en Liverpool confirman fecha de regreso de Luis Díaz a la Premier League

La espera terminó para Luis Díaz. Después de seis meses de ausencia por aquella lesión en la rodilla que apareció por primera vez en un partido ante el Arsenal, el guajiro cuenta los días para integrar su primera convocatoria oficial en el 2023, que será nada más y nada menos que para enfrentar al Manchester City.

De acuerdo al Liverpool Echo, Lucho volverá a entrenamientos esta semana, mientras algunos de sus compañeros terminan de participar con sus selecciones en los compromisos de la fecha Fifa. “Díaz ahora está a punto de regresar a la cancha, y el Liverpool espera tener al delantero de regreso en los entrenamientos en los días previos al viaje a Manchester”, indica el medio británico.

El 1 de abril será entonces la fecha elegida por el cuerpo técnico de Jurgen Klopp para el regreso del colombiano, todo dependiendo de cómo le vaya en el transcurso de la semana. El medio inglés puntualiza que es poco probable que Díaz sea titular en el Etihad Stadium, sin embargo, está en planes de ser convocado.

Su puesto en el campo de juego seguirá siendo ocupado por el neerlandés Cody Gakpo, que tuvo algunas molestias durante la semana pasada, pero le darían los tiempos para saltar como inicialista al duelo estelar frente al segundo clasificado de la Premier League, en un partido que se antoja clave en la lucha por el título y los cupos a torneos europeos.

Luis Díaz entrenó este martes en el terreno de juego y aumentó las expectativas por volver. - Foto: Liverpool FC

Serán dos meses, abril y mayo, en los que Liverpool se jugará el rumbo de una campaña para el olvido, al que, al menos, le podrían sumar una clasificación a Champions si logran igualar la línea del Tottenham, que está cuarto con 48 puntos, pero con dos partidos más.

El sustento de esa esperanza se basa en las buenas sensaciones que han dejado los últimos partidos ante los rivales directos y el regreso de un jugador que fue vital en la segunda parte de la temporada pasada, el colombiano Luis Díaz, quien no juega un partido oficial desde el mes de octubre de 2022, cuando sufrió un golpe en la rodilla a manos de Thomas Partey, volante del Arsenal.

Aunque Lucho debió volver después del parón por el Mundial de Qatar 2022, recayó en su lesión durante el campamento en Dubái y tuvo que regresar de emergencia a Inglaterra para someterse a una cirugía, esa que todavía lo mantiene inactivo y acumulando más de medio año sin un partido oficial.

Luis Díaz el día de su lesión en un partido ante el Arsenal en Londres. - Foto: Getty Images

El anhelo del guajiro es volver a retomar esas buenas sensaciones que dejó en la campaña pasada, en la que se convirtió titular indiscutible al lado de Mohamed Salah y Sadio Mané, ahora jugador del Bayern Múnich.

En caso de no sumar minutos en la visita a casa del City, el retorno del colombiano a los campos de juego no tardaría más allá de la visita a Londres entre el 4 de abril (vs. Chelsea) y el 9 (vs. Arsenal), todos partidos de primer nivel con impacto directo en la tabla de posiciones de la Premier League.

De ahí en adelante, teniendo en cuenta que los reds ya no están en ninguna otra competencia, serán más de una decena de partidos que Díaz tendrá en frente para quemar los cartuchos que le quedan y meterse en el ‘llavero’ de Néstor Lorenzo. La Selección Colombia se volverá a reunir en el mes de junio para un par de amistosos en Europa, momento en el que se espera el regreso del extremo a convocatoria, justo a tiempo para preparar lo que será el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026 frente a Venezuela y Chile.