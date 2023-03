¿Cuándo regresa Luis Díaz con el Liverpool? Desde Inglaterra anunciaron fecha y rival

Liverpool afronta el parón de selecciones con la ilusión de recargar baterías para el último tramo de la temporada en el que se juegan la clasificación a la Champions League.

El bajo rendimiento de algunas de sus figuras y las constantes lesiones han provocado que hoy los reds se ubiquen en una incómoda sexta posición con 42 puntos, a 5 del quinto lugar, que pertenece al Newcastle.

La goleada sobre el Manchester United (7-0) el pasado 5 de marzo parecía ser el punto de quiebre para los dirigidos por Jurgen Klopp; sin embargo, una semana después cayeron sorpresivamente ante el Bournemouth (0-1) y a mitad de la semana pasada volvieron a sufrir una derrota en su visita al Real Madrid por la vuelta de octavos de Champions.

El domingo 19 de marzo debieron jugar ante el Fulham, rival directo por cupos internacionales, pero el partido fue pospuesto a raíz de la participación de su rival en los cuartos de final de la FA Cup.

Debido a ese aplazamiento, Liverpool no volverá a jugar hasta inicios del mes de abril, cuando deberá enfrentar al Manchester City, luego al Chelsea y luego al Arsenal, un triplete de choques directos contra integrantes del Big Six.

Mohamed Salah, tras la eliminación a manos del Real Madrid. - Foto: AP

Serán dos meses, abril y mayo, en los que Liverpool se jugará el rumbo de una campaña para el olvido, al que, al menos, le podrían sumar una clasificación a Champions si logran igualar la línea del Tottenham, que está cuarto con 48 puntos, pero con dos partidos más.

El sustento de esa esperanza se basa en las buenas sensaciones que han dejado los últimos partidos ante los rivales directos y el regreso de un jugador que fue vital en la segunda parte de la temporada pasada, el colombiano Luis Díaz. Este no juega un partido oficial desde el mes de octubre de 2022, cuando sufrió un golpe en la rodilla a manos de Thomas Partey, volante del Arsenal.

Aunque Lucho debió volver después del parón por el Mundial de Catar 2022, recayó en su lesión durante el campamento en Dubái y tuvo que regresar de emergencia a Inglaterra para someterse a una cirugía, esa que todavía lo mantiene inactivo y acumulando más de seis meses sin un partido oficial.

Luis Díaz, jugador del Liverpool. - Foto: Twitter Liverpool FC (@LFC)

Ese hecho ha impactado también en que se pierda las primeras convocatorias de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia de mayores. Su regreso a la Tricolor se planifica para la fecha Fifa del mes de junio, no obstante, depende del nivel que demuestre en el remate de este ciclo y que los problemas físicos lo respeten para encadenar una buena seguidilla de compromisos.

En Liverpool han preferido tener cuidado con dar una fecha de posible regreso para el colombiano, pero en la prensa ya hay indicios de un inminente regreso a entrenamientos con el resto del grupo. De acuerdo con Liverpool Echo, los jugadores que no fueron convocados a su selección tendrán unos días libres, antes de regresar a la acción a principios de la semana que viene, justo cuando está planificada el alta médica de Díaz.

Luis Díaz ya ha entrenado sobre el campo de juego, pero de manera individual - Foto: Liverpool FC

Si todo marcha como piensa el cuerpo técnico de los reds, el guajiro estará a disposición de Klopp para el regreso de la Premier League el 1 de abril, de visita en el Etihad Stadium, casa del Manchester City, en un partido que definirá bastante para los citizens en la intención de atrapar al Arsenal en la punta de la tabla de posiciones.

Luis no ingresaría directamente en el once inicial, pero podría tener minutos si así lo desea el técnico alemán. En caso de no hacerlo en casa del City, el regreso del colombiano no tardaría más allá de la visita a Londres entre el 4 de abril (vs. Chelsea) y el 9 (vs. Arsenal), todos partidos de primer nivel.