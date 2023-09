Rafael Santos Borré confiesa que declinó ofertas del fútbol español; ¿por qué se decidió por el Werder Bremen?

“Estoy feliz de estar aquí, ya he podido disfrutar del estadio y del ambiente. También me gusta mucho la ciudad, aunque todavía no he podido ver mucho. Todo es muy familiar”, comentó el delantero de 28 años en su primer contacto con los medios de comunicación, refiriéndose además, al partido al que asistió como espectador en la goleada 4-0 sobre Mainz 05.