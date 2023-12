Reinaldo Rueda revela el motivo por el que no convocaba a James Rodríguez a la Selección; “prefiero que dejes de jugar”

La no clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Qatar 2022 es un tema que todavía genera discordia. Uno de los señalados por no alcanzar este objetivo fue Reinaldo Rueda , quien fue el estratega del combinado patrio en el último tramo de las Eliminatorias anteriores.

Rueda, entre otras cosas, fue cuestionado por no convocar en varias oportunidades al, para muchos, mejor jugador en la historia de la Selección Colombia, James Rodríguez. Pero Reinaldo se quiere librar de todas las críticas, por eso, habló de los motivos por los que no llamaba al ‘10’.

“Todo pasa por el momento del jugador. Como le dije a James, yo no quería abusar de él ni usarlo. Se lo dije: ‘prefiero que dejes de jugar cinco partidos, pero que juegues cinco años más para la Selección. Prefiero que hagas vacaciones, una limpieza mental, que se recupere ese músculo. No quiero usarte en tres partidos y no poder hacerlo en dos y más para la Copa América, partidos seguidos, viajes largos’. Él venía de una lesión, no llegó en el momento ideal”, dijo el DT en el Olfato de Gol con Tomy Arguelles.