Aparece video del accidente de tránsito que sufrió Juan Pablo Montoya en Bogotá: “Qué golpazo”

Freydell, de igual manera, habló en exclusiva con este medio y aseguró que afortunadamente no hay hechos que lamentar, puntualizando que nadie sufrió heridas ni lesiones. Asimismo, señaló que el hecho no pasó a mayores gracias a que Juan Pablo supo a reaccionar a tiempo.

“Íbamos por la calle 82, arriba de la carrera 11. El señor del carro blanco no paró y nos pegó. Juan Pablo alcanzó a esquivarlo un poco y solo nos rozó”, puntualizó la pareja sentimental del piloto, quien recalcó que no pasó nada grave.

Sebastián Montoya confesó

“Hemos tenido muchas discusiones durante el año. Obviamente, es muy fácil mirar y decir qué podemos hacer mejor, pero también estamos mirando el futuro y la preparación. Velocidad no es el problema y eso lo tenemos claro, lo que queremos es un poco más de consistencia y ponernos en mejores situaciones. Ahí puedes encontrar un poquito más de suerte, él me ha dicho que debo seguir trabajando”, precisó.

El joven hizo énfasis en que superar lo hecho por su padre no es una obsesión, pero insistió en que es una estirpe propia del apellido, por lo que concluyó: “Algo que me he dado cuenta de este año es que con las experiencias malas se aprende más que cuando me va bien. Mi meta para el próximo año es pelear campeonatos. Mi papá me dice que debo trabajar lo más duro que pueda para que eso pase”.