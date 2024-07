Revelan fecha del debut de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid

El jugador francés Kylian Mbappé debutará con la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, que se disputa el 25 de agosto ante el Real Valladolid , según confirmó LaLiga, mientras que el FC Barcelona vs. Athletic Club se jugará en el estadio Olímpic Lluis Companys el sábado 24 de agosto.

La segunda jornada se disputará entre el viernes 23, con los duelos Celta vs. Valencia y Sevilla vs. Villarreal, y el domingo 25 de agosto, donde tendrá lugar el primer gran partido de la campaña, entre el Atlético de Madrid y el Girona.

La jornada 3 dará comienzo el lunes 26 y se extenderá hasta el jueves 29, en el que tendrán lugar el Girona vs. Osasuna, o Las Palmas vs. Real Madrid, que cerrará un ciclo de seis días consecutivos de partidos de Liga EA Sports .

La cuarta jornada será entre el sábado 31 de agosto y el 1 de septiembre, en el que se vivirá un Real Madrid vs. Betis, además del Sevilla vs. Girona y el Getafe vs. Real Sociedad, que serán los últimos enfrentamientos antes del primer parón por los partidos de las selecciones nacionales de la temporada.