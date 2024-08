Revelan lo único que falta para que James Rodríguez firme con el Rayo Vallecano: “No es como con Falcao”

Todo por James

Según Natalia Torrente, periodista de Onda Cero, el Rayo ya tiene conocimiento de cuanto le costaría el sueldo de James y sería superior a lo que ganaba Falcao hasta el final de su contrato en junio de 2024. “ No es un caso como el de Falcao, que venía en el final de su carrera, y tenía un sueldo bastante alto para ser del Rayo, pero no tan alto como el que yo creo que busca James ”, señaló al aire.

Aunque el estratega español prefirió no entrar en detalles sobre la negociación, sí elogió la calidad del mediocampista que pasó por equipos como Real Madrid y Bayern Múnich. “James no está en la plantilla y no puedo hablar de jugadores que no están. Entiendo el revuelo mediático que se ha generado porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol y lo ha demostrado hace muy poco tiempo, en la Copa América”, declaró.