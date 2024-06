Sale a la luz la razón real de una invasión de hinchas en la final de Champions; todo fue ‘manipulado’

La importancia de Thibaut Courtois en la final

“Ha sido un año muy difícil, con mucho apoyo del vestuario, de los compañeros, del cuerpo técnico, médico, y de los aficionados. Muy feliz y contento, hemos podido cerrar la temporada de esta forma. Cinco veces la portería a cero, no me quejo de terminar así”, dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.