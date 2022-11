Siete selecciones europeas renuncian en el Mundial al brazalete inclusivo “One Love”

Los siete equipos europeos, que habían previsto portar un brazalete coloreado “One Love” a favor de la inclusión y contra la discriminación, renunciaron este lunes a hacerlo frente a la amenaza de “sanciones deportivas”, durante el Mundial de Catar, anunciaron a pocas horas del partido Inglaterra-Irán.

“La Fifa ha sido muy clara, impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes portan los brazaletes sobre el campo. Como federaciones nacionales, no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a sanciones deportivas, incluidas tarjetas amarillas”, escribieron estas siete federaciones.

Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza han renunciado por ello a que sus respectivos capitanes reciban una tarjeta amarilla por este brazalete inclusivo, sintiéndose “frustrados” por la inflexibilidad de la Fifa.

Inicialmente, Francia, que fue miembro de la iniciativa “One Love”, había anunciado en palabras de su capitán Hugo Lloris que no llevaría el brazalete.

“Estábamos listos a asumir multas aplicables en caso de no respeto de las reglas sobre las equipaciones y estábamos muy comprometidos sobre ese brazalete. Pero no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados, e incluso tener que abandonar el terreno” (en caso de una segunda tarjeta amarilla), justifican las federaciones.

El reglamento sobre las equipaciones prevé que los capitanes lleven “los brazaletes proporcionados por la Fifa” durante las fases finales. En el caso contrario, el árbitro puede pedir al jugador que abandone el terreno para “corregir su atuendo”, y en caso de no respeto de esta consigna, el jugador puede ser amonestado a la apreciación del árbitro.

Cabe recordar que el pasado viernes, Alemania, anunció que estaba “lista para pagar las multas”, según declaró el presidente de la federación nacional (DFB). “Si hubiera sanciones financieras, a título personal estoy listo a pagar las multas”, aseguró Bernd Neuendorf, patrón de la institución.

La preparación del torneo estuvo dominada por las preocupaciones sobre el respeto a los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ en el territorio emirato.

Antes de la reciente decisión, Manuel Neuer, el guardameta de la Mannschaft, se comprometió -como otros capitanes de selecciones europeas- a portar un brazalete “One Love” para promover la diversidad y la inclusión.

Este gesto “no es político, tiene un valor de compromiso a favor de los derechos humanos. No descartamos otras acciones”, avisó Neuendorf, al respecto de las declaraciones de la Fifa sobre estos asuntos. “Debemos enviar una señal fuerte”, añadió. “Decir que no deberíamos concentrarnos en los derechos humanos durante el Mundial, eso me irritó verdaderamente”.

Manuel Neuer y Serge Gnabry en su llegada a Doha - Foto: AP

La Fifa, en palabras de su presidente, Gianni Infantino, aconsejó a principios de noviembre a las 32 selecciones participantes que “se concentrasen en el fútbol” e igualmente pidió a los equipos no “dar más lecciones de moral”, antes de prohibir a Dinamarca entrenarse con camisetas a favor de los derechos humanos.

Neuendorf igualmente repitió que la federación alemana no apoyaba la candidatura del dirigente suizo, único candidato en la elección de marzo de 2023 y a la cabeza de la Fifa desde 2016.

Alemania, campeona del mundo en cuatro ocasiones, iniciará en el torneo contra Japón el 23 de noviembre en un grupo que comparte con España y Costa Rica.

Desde su designación para organizar el evento en 2010, Catar ha sido objeto de muchas críticas que se han ido intensificando a medida que se acercaba el evento, en especial sobre los derechos humanos de los trabajadores migrantes que han trabajado en las obras de la Copa del Mundo y de las personas LGBTIQ+.

Las declaraciones de miembros del comité organizador han aumentado las críticas de todo el mundo sobre posibles hechos de discriminación en el mes del Mundial, aunque la Fifa asegura que los derechos de todos los asistentes, sin importar su inclinación, serán respetados dentro y fuera de los estadios.

*Con información de la AFP.