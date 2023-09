Técnica de la selección femenina de España se defiende de Jenni Hermoso: “Mi intención fue ayudar”

Tomé se defendió de Hermoso

En la convocatoria de Montsé Tomé destacó la ausencia de Jenni Hermoso, quien atizó en un comunicado contra la nueva seleccionadora. “Llevamos semanas, meses buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido NO ser convocadas” , había dicho la mediocampista.

“Lo que ha salido de que si las jugadoras no los quieren, yo no lo siento así, no lo he oído de ellas. Es algo que debemos cuidar, contrastar un poco la información, que eso sea cierto. Todos nos podemos equivocar, pero todos debemos ser profesionales”, manifestó Tomé sobre la relación con las jugadoras después de la convocatoria y la reunión en Oliva entre las futbolistas, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).